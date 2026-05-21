Benidorm se pone en forma

El ejercicio y el fomento de la salud a través del mismo está de moda. Benidorm no es ajeno a este movimiento “wellness” que aprovecha con sus amplios espacios y playas para captar no sólo la fidelidad de los vecinos sino de turistas que programan su organización diaria con movimiento. Los datos reflejan que de 2011 a 2026 se han abierto 29 gimnasios en total a lo que se añade la veintena de espacios deportivos que ofrece el Ayuntamiento, en una trayectoria que parece constatar que la actividad física ha pasado de ser una moda para convertirse en un reflejo estructural de una nueva forma de vivir.

Lo “fit” llena las llamadas de las redes sociales con su implicación a lo sano tanto en los gimnasios como en la dieta. La explosión del cuidado del cuerpo sigue un camino paralelo al auge de los gimnasios que en Benidorm suman más de una treintena, principalmente enfocados al fitness. Hasta la pandemia hubo un incremento sostenido y tras ella se han añadido nuevas ofertas o las instalaciones antiguas han ampliado sus servicios. Desde 2021 hasta 2026 se han inaugurado 11 centros de entrenamiento. según datos de la Concejalía de Comercio.

A la par le sigue la apuesta por el deporte promovida por el Ayuntamiento con iniciativas que conectan la actividad física con el bienestar, el turismo y la salud. La ciudad dispone ya de más de una veintena de espacios deportivos distribuidos prácticamente por todos los barrios, entre parques de calistenia y áreas biosaludables, una infraestructura que ha contribuido al crecimiento del sector fitness tanto desde el ámbito público como privado.

Uno de los últimos espacios abiertos para la calistenia en la playa de Poniente. / INFORMACIÓN

Al aire libre

Y es que Benidorm ha extendido y modernizado sus instalaciones deportivas públicas, especialmente las destinadas al entrenamiento funcional y al ejercicio al aire libre. Entre los parques de calistenia destacan los de playa de Poniente recientemente inaugurado; Parque de l’Aigüera; Rincón de Loix; Adolfo Suárez, también de nueva creación; y Foietes.

A ellos se suma una amplia red de espacios biosaludables ubicados en puntos estratégicos como las entradas al Parque de El Moralet, Plaza de España, Parque de l’Aigüera, Parque de Elche, Finca Barrina, Marina Alta, Playa de Levante, Foietes o la avenida Vicente Llorca Alós en La Cala.

Estas instalaciones permiten que residentes y visitantes puedan practicar deporte de forma gratuita y accesible durante todo el año, favoreciendo hábitos saludables y generando un entorno propicio para la actividad física al aire libre.

A esta continua expansión se suma ahora la celebración de la Feria Activa-T Fest Benidorm, una jornada festiva y deportiva organizada por el grupo FitnessProject, que tendrá lugar el próximo 23 de mayo, de 10:00 a 14:00 horas, en la Plaza del Ayuntamiento.

Feria Activa-T

El evento pondrá el broche final al programa “Activa-T”, desarrollado durante los últimos tres meses y dirigido especialmente a mayores de 50 años. Según explica el coordinador de la empresa, Antonio Cruañes, más de 300 personas han participado en esta iniciativa gratuita que ha ofrecido hasta 17 servicios deportivos y de bienestar, incluyendo yoga, natación, fitness, zumba, baile deportivo y pilates.

Las actividades se han desarrollado tanto en instalaciones municipales como el Palau d’Esports como en espacios públicos al aire libre, entre ellos El Moralet o el Parque de Foietes. La iniciativa ha reunido no solo a residentes nacionales, sino también a visitantes internacionales que pasan largas temporadas en Benidorm, especialmente durante los meses de invierno, lo que depara una fidelización de turistas a través de un segmento tan atractivo como es el deporte.

Cruañes destaca además el carácter innovador del programa, señalando que se trata de “la primera experiencia de estas características que se realiza en Europa”, despertando el interés de medios de comunicación de países como Portugal, Italia, Francia o Suiza. Y es que Benidorm resulta un emplazamiento idóneo para entrenar en sus decenas de infraestructuras cuando no en la misma playa donde se ofrecen equipamientos gimnásticos.

Entrenamiento en un gimnasio de alto rendimiento ubicado en La Cala de Benidorm. / INFORMACIÓN

La feria que clausura esta iniciativa el próximo sábado servirá también como escaparate del creciente ecosistema vinculado al deporte, la salud y el bienestar en Benidorm. Participarán gimnasios de alto rendimiento, centros de culturismo, especialistas en taichí y yoga, la escuela de natación sincronizada y empresas relacionadas con disciplinas complementarias como el reiki o la herboristería.

Aunque no se permitirá la venta directa de productos, la intención es fomentar el conocimiento y la proyección de negocios relacionados con el segmento de la salud y el bienestar, un mercado que gana peso dentro de la oferta turística y residencial de la ciudad.

Más mujeres y profesionalización

Precisamente en el evento toman parte gimnasios con larga trayectoria. Uno de sus entrenadores, Rubén Filiu, relata la gran transformación que ha experimentado el sector del fitness en Benidorm en la última década, pasando de gimnasios centrados casi exclusivamente en el culturismo a espacios orientados al bienestar, la salud y la calidad de vida. Según explica, hoy los usuarios no acuden solo a entrenar, sino también a mejorar física y mentalmente, en un contexto donde además el perfil mayoritario de clientes es femenino y existe una mayor demanda de atención personalizada y acompañamiento profesional.

También subraya el fuerte crecimiento de la competencia en la ciudad, impulsado por el auge de la vida saludable y la apertura de nuevos centros y estudios especializados. A ello se suma el impacto de las redes sociales, que han favorecido tanto la popularización del fitness como el intrusismo y la desinformación. En este escenario, asegura que cada vez se valora más la profesionalización y la oferta de servicios integrales, ya que los gimnasios actuales combinan entrenamiento con nutrición, recuperación, clases dirigidas y seguimiento personalizado.

En definitiva, el panorama que presenta el sector depara una combinación de inversión pública y dinamización privada que está favoreciendo un notable crecimiento del sector fitness en Benidorm. Los gimnasios y centros especializados encuentran una ciudad cada vez más orientada al bienestar, mientras que el Ayuntamiento consolida una estrategia que acerca el deporte a todos los perfiles de población.

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Además de su impacto en la salud, este modelo refuerza el posicionamiento de Benidorm como destino vinculado al turismo activo y saludable, donde deporte, salud y calidad de vida forman parte de la identidad del municipio.