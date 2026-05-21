L’Alfàs del Pi se convierte en núcleo internacional de la formación humanitaria para zonas de guerra, con el programa REACT de asistencia

Más de una veintena de jóvenes profesionales procedentes de países como Camerún, Colombia, Siria, Uganda, México, Etiopía, Bélgica o España participarán este año en una nueva edición del programa internacional REACT (Rapid Expert Assistance and Cooperation Teams), que volverá a convertir a L'Alfàs del Pi en punto de encuentro para la formación en acción humanitaria, cooperación y prevención de conflictos.

El prestigioso curso, promovido por Helsinki España, se desarrollará del 25 de mayo al 26 de junio y celebrará en l’Alfàs su sexta edición consecutiva. Durante cuatro semanas, el alumnado convivirá y recibirá formación intensiva en el Centro de Educación Ambiental Carabineros, un enclave junto al mar especialmente orientado al aprendizaje y al intercambio multicultural. La fase final del programa tendrá lugar en Los Alcázares (Murcia), donde los participantes completarán la parte práctica del curso.

Conflictos armados y catástrofes

El programa REACT está considerado una de las iniciativas formativas de referencia en el ámbito de las misiones internacionales de paz y ayuda humanitaria. A lo largo del curso, expertos en derecho internacional, mediación, gestión de crisis, cooperación y seguridad prepararán al alumnado para intervenir en contextos marcados por conflictos armados, emergencias y catástrofes humanitarias.

El alcalde de L'Alfàs del Pi, Vicente Arques, ha mantenido un encuentro con la presidenta de Helsinki España, María Jaén Barandiaran, para conocer los detalles de esta nueva edición, acompañado por representantes municipales de las áreas de Residentes Internacionales, Cultura y Relación con Colectivos y Clubs de Residentes.

La celebración continuada de este curso internacional respalda la proyección de L'Alfàs del Pi como municipio comprometido con los derechos humanos, la solidaridad y la cooperación internacional, además de reforzar su perfil como destino abierto a iniciativas educativas y multiculturales de alcance global.

Además del contenido académico, el programa REACT fomenta el intercambio cultural y la creación de redes internacionales entre participantes con perfiles muy diversos, muchos de ellos vinculados ya a organizaciones sociales, universidades o proyectos de cooperación en sus países de origen. La convivencia durante varias semanas convierte el curso en una experiencia inmersiva orientada tanto al aprendizaje técnico como al desarrollo personal y profesional.

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La presencia de alumnado internacional también supone un impulso para la proyección exterior de L’Alfàs del Pi, un municipio con una marcada tradición multicultural y una amplia comunidad de residentes extranjeros. La celebración de iniciativas de carácter global como REACT refuerza esa identidad abierta e internacional, vinculando además el nombre de l’Alfàs a programas relacionados con la paz, la mediación y la defensa de los derechos humanos.