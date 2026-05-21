El PSOE alerta de una gestión económica “precaria” en el Ayuntamiento de La Vila tras el informe de Intervención

El PSOE de La Vila Joiosa ha mostrado su preocupación tras conocerse el Informe Resumen Anual de Control Interno correspondiente al ejercicio 2025, del que se ha dado cuenta en el último pleno municipal y que, según los socialistas, refleja una situación “precaria” en la gestión económica del Ayuntamiento. Los socialistas describen una falta de fiscalización, la fragmentación “artificial” de contratos o las restricciones para que las empresas concurran a licitaciones públicas dentro de una marco de “debilidades estructurales”.

El documento elaborado por la Intervención municipal – que interpreta en un comunicado el Grupo Municipal Socialista- recogería diversas incidencias relacionadas con la contratación, la tramitación de expedientes y el control financiero. Entre ellas, figura la emisión de numerosos reparos durante 2025, es decir, objeciones formales planteadas ante irregularidades detectadas en expedientes municipales.

Según el informe, los motivos de estos reparos incluirían gastos realizados sin expediente de contratación, superación de límites en pagos a justificar, incidencias en gratificaciones y horas extraordinarias, falta de acreditación de procedimientos selectivos y omisiones en contratos menores.

Fraccionamiento de contratos

Otro de los puntos destacados es la existencia de un “elevado número” de expedientes tramitados con omisión de la función interventora, lo que implica que determinados gastos se gestionaron sin la preceptiva fiscalización previa. La Intervención señalaría, según comunica el PSOE, causas recurrentes como la prestación de servicios sin contrato en vigor, la ausencia de expedientes de contratación mayor y posibles fraccionamientos de contratos para evitar licitaciones públicas.

El informe también refleja que la cuenta 413 del Ayuntamiento asciende a 739.985,82 euros. “Esta cuenta recoge gastos ya realizados que quedan pendientes de aplicación presupuestaria y posterior pago. Aunque la Intervención considera correcto el registro contable de estas obligaciones, el volumen acumulado evidencia el importe de gasto pendiente al cierre del ejercicio”, explica el grupo socialista.

El grupo socialista hace especial mención lo que el informe revela en materia de contratación donde la Intervención advierte además de una utilización recurrente del contrato menor y de la facturación directa para cubrir necesidades previsibles y periódicas, especialmente en áreas como cultura, fiestas, suministros y asistencias técnicas, alertando del riesgo de fragmentación de contratos y menor concurrencia competitiva.

Uso excesivo del remanente

Los socialistas aluden en su nota de prensa a la valoración que hace Intervención sobre el uso excesivo del remanente de Tesorería que durante 2025 se financió modificaciones presupuestarias por más de 19,5 millones de euros. Aunque formalmente no se incumplieron las reglas fiscales, la Intervención recomienda actuar con “prudencia reforzada” debido al elevado grado de inejecución presupuestaria.

Además, el órgano de control reconoce que no fue posible aprobar un Plan Anual de Control Financiero específico para 2025 y que tampoco llegó a formalizarse el Plan de Acción derivado del ejercicio anterior, por lo que varias de las incidencias detectadas continúan pendientes de corregirse.

Ante la situación descrita, el PSOE reclama al equipo de gobierno la aprobación urgente de un Plan de Acción que establezca medidas concretas, responsables y plazos para corregir las deficiencias detectadas y mejorar el control interno y la gestión económica municipal.

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Este diario quiso obtener la versión del equipo de Gobierno del PP ante este comunicado del PSOE que se basa en el informe de Intervención, pero no se ha obtenido ninguna respuesta al respecto.