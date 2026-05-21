La UMH y el Ayuntamiento de Altea impulsan un proyecto para convertir el patrimonio cultural en una manifestación viva

La Universidad Miguel Hernández (UMH) y el Ayuntamiento de Altea han presentado el proyecto Casos de Estudio - Patrimonio Cultural de Altea, una iniciativa conjunta “destinada a estrechar la relación entre la investigación artística, el patrimonio local y el territorio”, según ha explicado este jueves la concejala de Cultura, Pepa Victoria Pérez. La propuesta fue dada a conocer coincidiendo con la inauguración de una nueva exposición en el Centro de Investigación en Artes (CIA) de la Facultad de Bellas Artes de la UMH y contó con la participación del decano de la facultad, Javi Moreno; el director del Departamento de Arte, Francisco Gómez de Albacete; la directora del CIA, Tatiana Sentamans; y la concejala de Cultura de Altea.

La edil ha señalado que el objetivo principal de este proyecto “es estudiar el patrimonio cultural de Altea desde una perspectiva académica y especializada, generando un diálogo entre piezas del patrimonio local y artistas vinculados al CIA” y ha añadido que la iniciativa “pretende actualizar y reinterpretar el legado cultural para convertirlo en una expresión viva y conectada con la sociedad actual”.

Pepa Victoria Pérez ha destacado la relevancia de este modelo de trabajo colaborativo y su impacto en el municipio. “Desde el Ayuntamiento valoramos muy positivamente iniciativas que ayudan a consolidar la relación entre la UMH, el Ayuntamiento y el pueblo de Altea. Poner en valor el patrimonio local, hacerlo desde la investigación artística y descubrirlo juntas y juntos es una manera muy bonita de fortalecer nuestra identidad cultural y acercarla a toda la ciudadanía”, ha señalado.

Convocatoria abierta a investigadores

La propuesta funcionará “mediante una convocatoria abierta dirigida a investigadores del CIA y se materializará posteriormente en exposiciones en las salas Cim y Rectángulo de la Facultad de Bellas Artes”, ha adelantado la concejala.

Asimismo, Pepa Victoria Pérez ha anunciado que el primer caso de estudio, previsto para octubre de 2026, “estará protagonizado por el profesor e investigador Alfonso Sánchez Luna, quien desarrollará un trabajo en diálogo con la obra del artista Antonio Saura. Con este modelo de colaboración, la UMH y el Ayuntamiento buscan consolidar un referente para la puesta en valor del patrimonio artístico municipal además de plantear casos de estudio sobre piezas del patrimonio cultural alteano en diálogo con uno o varios artistas del CIA. Y de este modo, la obra legada se actualiza y se pone en valor, convirtiéndose en una manifestación cultural viva”, ha apostillado.

Edificio de la Facultad de Bellas Artes de la UMH en Altea / UMH

Exposición de Naomí Rincón- Gallardo

En paralelo a esta presentación, el CIA inauguró la exposición Vine a hacerle daño al mal, de la artista mexicana Naomi Rincón-Gallardo. La muestra, producida por el Vicerrectorado de Cultura, Igualdad y Diversidad de la UMH y comisariada por Sayak Valencia, permanecerá abierta hasta final de año y ocupa el Espai Mirador y la Sala Duna del CIA, ubicados en el edificio Mascarat.

La exposición se despliega mediante una fotografía de gran formato y una pieza de videocreación “que abordan cuestiones relacionadas con la memoria histórica, el colonialismo y la violencia desde una estética punk y una narrativa distópica. Con ello, la propuesta artística busca generar una reflexión crítica sobre nuevas formas de resistencia y construcción de memoria colectiva”, según se informa en una nota de prensa de la UMH. En el comunicado se añade que la exposición “se desarrolla en el contexto de la Red Internacional de Investigación ITACATE, un marco de colaboración entre la UMH y la Universidad Nacional Autónoma de México para impulsar proyectos vinculados a la investigación artística y los estudios de género”.

La edil también ha querido destacar el valor cultural de esta propuesta artística para Altea: “Quiero felicitar a la Universidad Miguel Hernández, al Centro de Investigación en Artes y a la artista Naomi Rincón-Gallardo por esta magnífica exposición. Propuestas como Vine a hacerle daño al mal enriquecen nuestra vida cultural y convierten nuestro municipio en un espacio de reflexión, creación y encuentro”, ha afirmado.

Una trayectoria internacional marcada por la disidencia artística

Desde la UMH informan que Naomi Rincón-Gallardo (1979) “es una artista audiovisual radicada entre Ciudad de México y Oaxaca. Su trabajo fabrica narrativas de deseo y disidencia frente a la violencia heteropatriarcal y los procesos de despojo en contextos neocoloniales, integrando ficción especulativa, vídeos musicales, juegos teatrales, fiestas vernáculas y la elaboración manual de utilería y atuendos en una práctica mítico-política. Doctora por la Academia de Bellas Artes de Viena, ha realizado exposiciones individuales como La Trilogía Tzitzimime en La Casa Encendida (Madrid, 2023) y ha participado en foros internacionales como la Bienal de Venecia (2022), la Bienal de São Paulo (2021) y la Bienal de Berlín (2020), además de desarrollar exposiciones individuales como el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca y el Museo Experimental El Eco en Ciudad de México”.

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Por otro lado, la comisaria de la exposición es la mexicana Margarita Valencia Triana, conocida como Sayak Valencia (Tijuana, 1980), una poeta, filósofa, teórica del feminismo, ensayista y artista performance que desde la teoría, acuñó el término “capitalismo gore”.