La Vila se plantea la creación de una comunidad energética local tras el respaldo unánime del pleno

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa impulsará un estudio técnico para analizar la viabilidad de crear una comunidad energética local adaptada a la situación actual del municipio. La iniciativa ha salido adelante por unanimidad en el Pleno ordinario de mayo después de que el grupo socialista planteara una moción sobre la puesta en marcha de este modelo energético colaborativo que reduciría el coste de la factura a la vez que el sobrante energético podría beneficiar a personas vulnerables.

El equipo de gobierno del PP ha propuesto transformar la iniciativa inicial en la realización previa de un estudio que permita determinar las posibilidades reales de implantación. El concejal de Ciudad Inteligente y Urbanismo, Pedro Ramis, ha defendido la necesidad de disponer primero de todos los datos técnicos y económicos antes de adoptar decisiones sobre el proyecto.

Actualmente, el Ayuntamiento cuenta con once instalaciones de placas solares distribuidas en edificios públicos. Las últimas actuaciones se han ejecutado a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado con fondos europeos Next Generation EU, dentro del proyecto “Diversificación de la oferta y gestión turística sostenible”. La inversión alcanza los 289.367 euros e incluye instalaciones fotovoltaicas en el Mercat Municipal, los polideportivos Marta Baldó y La Torreta, el CEIP Doctor Álvaro Esquerdo y el CEE Secanet.

Durante la misma sesión plenaria también se ha aprobado por unanimidad declarar La Vila Vella como evento de interés turístico local. La iniciativa busca reforzar la promoción del casco histórico de la ciudad, declarado Bien de Interés Cultural, mediante una programación cultural y artística dirigida tanto a vecinos como a visitantes. La edición de este año se celebrará del 11 al 13 de septiembre.

El pleno ha acordado igualmente fijar como festivos locales de 2027 el 29 de julio, festividad de Santa Marta, y el 29 de septiembre, día de San Miguel. Además, se ha aprobado la aceptación de la adscripción de la segunda planta de un inmueble situado en la avenida del Puerto por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social y la aprobación definitiva del reglamento municipal de asignación temporal de funciones.

En el apartado económico, la corporación municipal ha dado cuenta del informe resumen del ejercicio 2025 y de los datos relativos a la ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2026.

Rechazo a la moción de Vox sobre inmigración

Por otra parte, han salido adelante, con los votos favorables de PP, Vox y Gent per La Vila, dos propuestas relacionadas con la recuperación de viviendas ocupadas. Las medidas plantean estudiar posibles bonificaciones del impuesto de construcción ICIO para obras de rehabilitación y eliminar la tasa de aprovechamiento del dominio público municipal en este tipo de actuaciones. PSOE y Compromís optaron por la abstención.

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La sesión plenaria ha concluido con el rechazo de la moción presentada por Vox sobre inmigración, que ha contado con los votos en contra de PP, PSOE, Compromís y Gent per La Vila.