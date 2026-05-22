El Hospital de La Vila incorpora tecnología avanzada para operar cáncer de tiroides con menos riesgos y secuelas

El Hospital Universitario Marina Baixa ha validado una metodología avanzada para la cirugía del cáncer de tiroides con metástasis ganglionares cervicales, incorporando nuevas tecnologías destinadas a mejorar la seguridad del paciente y reducir las posibles complicaciones derivadas de este tipo de intervenciones de alta complejidad. El proceso permitirá mayores garantías funcionales y disminuirá el riesgo posoperatorio.

El abordaje de estos casos se realiza mediante un trabajo multidisciplinar coordinado a través del Comité de Cirugía Tiroidea del hospital, integrado por especialistas de Endocrinología, Radiología, Anatomía Patológica, Cirugía General y Otorrinolaringología. Este comité se reúne semanalmente para estudiar de forma individualizada cada caso y decidir el tratamiento más adecuado para cada paciente.

Dentro de este equipo, el Servicio de Otorrinolaringología asume las cirugías más complejas de cáncer de tiroides metastásico, en aquellas situaciones en las que, además de extirpar la glándula tiroides, resulta necesario realizar un vaciamiento ganglionar cervical por afectación tumoral.

El jefe del Servicio de Otorrinolaringología, el doctor Antonio Burgos Sánchez, explica que el principal objetivo de estas intervenciones es “conseguir la curación oncológica preservando al máximo funciones esenciales como la voz, la respiración o el equilibrio del calcio en el organismo”.

Tres herramientas para el avance

Para ello, el hospital ha incorporado tres herramientas tecnológicas que permiten aumentar la precisión quirúrgica y disminuir el riesgo de secuelas funcionales.

La primera de ellas es el bisturí ultrasónico, una tecnología que permite cortar y coagular tejidos minimizando el efecto térmico sobre estructuras especialmente sensibles, como nervios y vasos sanguíneos.

La segunda consiste en un sistema de monitorización continua del nervio vago. Esta herramienta permite detectar de forma precoz posibles signos de sufrimiento nervioso durante la intervención y alertar al equipo quirúrgico antes de que se produzcan lesiones irreversibles en los nervios responsables del movimiento de las cuerdas vocales.

La tercera innovación aplicada por el hospital es un sistema de identificación intraoperatoria de glándulas paratiroides mediante inmunofluorescencia. Gracias a esta técnica, los especialistas pueden diferenciar con mayor precisión estas glándulas de los ganglios afectados por el tumor y evitar su extracción accidental, una complicación que puede provocar déficit permanente de calcio en el paciente.

La combinación de estas tres tecnologías en un mismo procedimiento permite afrontar cirugías especialmente complejas con mayores garantías funcionales y una reducción significativa del riesgo de complicaciones posoperatorias.

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Desde el Departamento de Salud Marina Baixa destacan que esta línea de trabajo comenzó a impulsarse tras la celebración de la “Jornada de Innovaciones en Cirugía de Tiroides y Paratiroides”, organizada el pasado año por el Servicio de Otorrinolaringología. El encuentro reunió a especialistas de distintos hospitales con el objetivo de compartir avances y actualizar técnicas quirúrgicas relacionadas con la cirugía tiroidea.