El joven marroquí detenido en Altea por no saber explicar su dirección logra un permiso provisional de residencia y trabajo

El joven marroquí internado en un CIE tras ser detenido en Altea por no saber explicar con precisión la dirección donde residía ha conseguido ahora una autorización provisional de residencia y trabajo en España después de que Extranjería haya admitido a trámite su solicitud de regularización por circunstancias excepcionales. La decisión llega apenas unos días después de que el Ministerio del Interior denegara su petición de protección internacional y asilo por supuesta persecución religiosa en Marruecos.

Según la resolución de la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería, la solicitud presentada el pasado 11 de mayo ha sido admitida a trámite, lo que implica que el joven queda autorizado de forma provisional “a residir y trabajar por cuenta ajena y propia en todo el territorio nacional” mientras se resuelve el procedimiento administrativo.

El caso del joven saltó a la luz tras su detención durante una identificación policial en Altea. Aunque estaba empadronado y no tenía antecedentes penales, acabó ingresando en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) mientras se tramitaba su devolución a Marruecos. Posteriormente, solicitó asilo alegando problemas y amenazas familiares derivados de su conversión al cristianismo.

Sin embargo, el Ministerio del Interior rechazó recientemente concederle protección internacional al considerar que no había acreditado una persecución concreta e individualizada en su país de origen. Su defensa anunció entonces la presentación de un recurso de reexamen y logró paralizar temporalmente la devolución.

El documento que autoriza su residencia, al que ha tenido acceso INFORMACIÓN, establece que el plazo máximo para resolver el expediente será de tres meses, aunque durante ese tiempo el solicitante podrá permanecer legalmente en España y acceder al mercado laboral. La autorización provisional, no obstante, no permite todavía la expedición de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), que solo se concedería en caso de resolución favorable definitiva.

La resolución también recoge que la Seguridad Social le asignará, en caso de no tenerlo, un número de afiliación y asistencia sanitaria sin necesidad de trámites adicionales.

Trabajar en la naranja

De momento, el joven Mounir M. ha expresado una gran alegría, según relata su abogado Álvaro Vico. De hecho ya se encuentra en Altea donde pronto podrá trabajar en el sector agrícola, concretamente en la recogida de la naranja.

Finalmente, la regularización extraordinaria se ha producido debido a circunstancias excepcionales que en este caso han quedado unidas a haber tenido antes un contrato de trabajo y haber vivido en España antes del 1 de enero de 2026 durante cinco meses antes de la solicitud de forma ininterrumpida.

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Ahora, la admisión a trámite de su regularización abre una nueva vía administrativa que podría permitirle permanecer legalmente en España mientras se resuelve de manera definitiva su situación.