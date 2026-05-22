La ruta de senderismo más completa de Alicante para hacer en familia: fácil, con vistas al mar y con un faro visitable

En primavera, los planes para los amantes del senderismo se multiplican en la provincia de Alicante. Con temperaturas más suaves, días más largos y la montaña mediterránea en uno de sus mejores momentos, muchas familias buscan rutas sencillas para desconectar de la ciudad sin necesidad de grandes preparativos. Si además el recorrido discurre junto al mar, tiene buenas vistas y permite caminar sin grandes desniveles, el plan se convierte en una escapada casi perfecta.

El litoral alicantino está lleno de senderos espectaculares, pero no todos son adecuados para ir con niñoso para personas que buscan un paseo tranquilo. Algunas rutas exigen experiencia, buen fondo físico o tramos más técnicos. Frente a ellas, la ruta del Faro de l’Albir, en l’Alfàs del Pi, destaca por ser fácil, accesible y muy agradecida: un itinerario junto al Mediterráneo con miradores, acantilados, calas y un faro convertido en punto final de la excursión.

Ruta al faro del Albir

La ruta se encuentra dentro del Parque Natural de la Serra Gelada y comienza en el Punto de Información del Albir, donde hay zona de aparcamiento en las proximidades. Desde allí, el camino avanza por una pista asfaltada, cerrada al tráfico y apta para carritos de bebé, sillas de ruedas, cicloturismo, marcha nórdica y senderismo suave. El recorrido completo tiene unos 5 kilómetros entre ida y vuelta, por lo que resulta especialmente recomendable para hacer en familia.

Entrada del Camino al Faro del Albir desde donde se contabilizarán bicicletas y peatones. / INFORMACIÓN

Vistas al Mediterráneo

El gran atractivo de este paseo está en sus vistas. A lo largo del camino, la Serra Gelada se abre hacia el mar con acantilados, curvas suaves y balcones naturales sobre la bahía de Altea. En los días claros, el visitante puede reconocer el Peñón de Ifach, la línea de costa de la Marina Baixa y algunos de los perfiles más fotografiados de la Costa Blanca.

El paseo permite disfrutar al mismo tiempo del mar y de la montaña. Antes de llegar al faro, el itinerario pasa por miradores como el de Alfonso Yébenes, desde donde se obtiene una perspectiva amplia del Mediterráneo y del acantilado de la Serra Gelada. También se puede tomar algún desvío hacia calas como la del Metge, l’Amerador o la Mina, aunque estos accesos ya requieren más atención que el camino principal. Para quienes quieran acercarse al agua, conviene llevar calzado adecuado, como escarpines o cangrejeras, especialmente si se baja a zonas rocosas.

El faro

El Faro de l’Albir es el punto final y la recompensa del recorrido. Situado en la Punta Bombarda, alberga un centro de interpretación del parque natural y permite entender mejor el valor ambiental de este espacio protegido. La ruta es corta, pero invita a hacerla sin prisa: parando en los miradores, leyendo los paneles, observando la vegetación endémica y fotografiando uno de los paisajes costeros más reconocibles de Alicante. También es una ruta muy popular, con una afluencia importante de visitantes, por lo que conviene ir temprano en fines de semana y festivos.

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Por todo ello, la ruta del Faro de l’Albir es una de las opciones más completas de Alicante para una escapada familiar: fácil, accesible, bien señalizada, con aparcamiento cercano, vistas al mar, elementos históricos y un faro visitable como destino. No exige gran preparación física, pero sí sentido común: agua, protección solar, gorra, calzado cómodo y respeto por el entorno.