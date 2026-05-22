La ruta de senderismo más original y exigente de Alicante: sube a la montaña que parece un león dormido

El senderismo en Alicante tiene mucho más que paseos junto al mar. La provincia esconde una red de sierras, barrancos, collados y cumbres que convierten el interior de la Costa Blanca en uno de los escenarios más completos para caminar durante buena parte del año. A pocos kilómetros de playas y núcleos turísticos aparecen montañas de carácter mediterráneo, con desniveles serios, roca caliza, pinares, antiguos caminos y panorámicas que miran a la vez al litoral y al interior.

Entre todas esas montañas, la Marina Baixa ocupa un lugar destacado. La Sierra de Aitana, el Puig Campana, la Serra Gelada, Bernia o el Ponoig forman un paisaje reconocible por sus grandes paredes y su cercanía al mar. Son rutas bonitas, pero no siempre sencillas. El calor, la falta de sombra, la piedra suelta y los desniveles obligan a prepararlas bien, llevar agua suficiente, consultar la previsión meteorológica y elegir el recorrido según la forma física de cada persona.

Subida al monte Ponoig

Una de las rutas más singulares es la subida al monte Ponoig desde Polop de la Marina, conocido popularmente como el León Dormido. Y es que, vista desde el entorno del municipio, la silueta de esta mole rojiza recuerda a un león tumbado. El Ponoig forma parte de las últimas estribaciones hacia el sur de la Sierra de Aitana y, junto al Puig Campana, integra el Paisaje Protegido del Puigcampana y el Ponotx, declarado en 2006 por su valor ambiental y paisajístico.

Ruta desde Polop

La ruta clásica parte de Polop, en muchos casos desde el entorno del helipuerto o por el camino del Bovalar, y se dirige hacia el Barranc de Gulabdar. Desde ahí comienza una subida constante entre paredes verticales, con el barranco como eje del ascenso. El itinerario avanza hacia la Coveta de la Moscarda y después alcanza el Collado del Llamp, uno de los puntos más agradecidos de la jornada por la panorámica sobre el Puig Campana y las sierras cercanas. Desde este collado se afronta la subida final por la cara norte del Ponoig hasta la cumbre, situada en torno a los 1.182 metros.

Vistas desde la cumbre

El esfuerzo queda compensado por las vistas. A medida que se gana altura aparece la bahía de Benidorm, la Serra Gelada, la sierra de Bernia, los valles de la Marina Baixa y la imponente figura del Puig Campana. En primavera, la montaña alicantina añade el atractivo de la flora mediterránea y de una luz especialmente limpia, aunque también es una época en la que conviene vigilar el calor en las horas centrales. La cara rojiza del Ponoig es, además, un destino habitual para escaladores por sus grandes paredes verticales, lo que refuerza el carácter alpino de una montaña situada a escasa distancia del Mediterráneo.

El regreso puede hacerse desandando el camino hasta el Collado del Llamp y bajando de nuevo por el Barranco de Gulabdar, o completando una variante circular por la vertiente sur, pasando por la zona de Taberna Margoig. Durante la ruta hay pasos donde conviene extremar la atención para seguir las marcas del sendero. Y es que esta no es una excursión para improvisar: se trata de un recorrido exigente, de unos 19,5 kilómetros, con alrededor de 1.100 metros de desnivel positivo y una duración aproximada de seis a siete horas.

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Por dificultad, la ruta al Ponoig desde Polop puede considerarse de exigencia física alta y dificultad técnica media. Es recomendable para personas acostumbradas a caminar por montaña, con buen fondo físico y experiencia en sendas pedregosas. No es aconsejable realizarla en verano ni en días de calor intenso, y resulta imprescindible llevar calzado de montaña, agua abundante, protección solar, comida, teléfono con batería, mapa o track fiable y margen horario suficiente. El premio es uno de los recorridos más poderosos de Alicante: una ascensión al León Dormido que combina barrancos, roca, vistas al mar y la sensación de caminar por una de las grandes montañas de la Costa Blanca.