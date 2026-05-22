El sindicato de la Policía Nacional denuncia ante Trabajo el peligro de derrumbe en zonas de la Comisaría de Benidorm por su estado “tercermundista”

La situación de la Comisaría de la Policía Nacional de Benidorm ha llegado a un punto “insostenible”. Así lo denuncia Jupol, sindicato mayoritario en la Policía Nacional, que ha decidido llevar el deterioro de las instalaciones ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tras años reclamando soluciones sin éxito al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Policía. Es de destacar que el deterioro del edificio ya no solo afecta al techo de los vestuarios donde el peligro de desprendimiento es inminente sino que el estado de la fachada ya ha ocasionado un derrumbe que podría haber tenido consecuencias también en los usuarios de las oficinas.

En este sentido ha manifestado su preocupación el secretario provincial de Jupol en Alicante, David García, que señala a INFORMACIÓN que el estado del edificio supone ya “un peligro real” para la seguridad tanto de los agentes como del resto de trabajadores y ciudadanos que acceden diariamente a las dependencias policiales. “Llevamos dos años detrás de la Dirección General de la Policía, pero siempre nos dicen que no hay dinero”, lamenta.

Después de innumerables escritos a la Dirección General y obtener la misma respuesta de falta de recursos económicos para acometer una reforma, Jupol ha optado por interponer una denuncia ante la Inspección de Trabajo. La demanda se centra especialmente en el estado de los vestuarios situados en la última planta de la comisaría, afectados desde hace meses por filtraciones continuas de agua procedentes de la cubierta.

Según explica el sindicato, el deterioro se ha agravado progresivamente desde marzo de 2025 y actualmente existen goteras activas, humedades generalizadas, desprendimientos de materiales del techo y oxidación visible en distintas zonas del forjado.

Desde la central sindical aseguran que la situación no es nueva y que durante 2025 y 2026 se han remitido numerosos escritos formales, comunicaciones internas y avisos presenciales a la Administración sin que hasta ahora se haya ejecutado una reparación efectiva. “Son todo promesas”, resume García, quien denuncia que las obras siempre quedan aplazadas a la espera del futuro proyecto de una nueva comisaría que nunca termina de concretarse.

Aspecto del techo de los vestuarios de la última planta de la comisaría. / INFORMACIÓN

Desprendimiento en la calle

El sindicato considera que el riesgo ha dejado de ser únicamente una cuestión de incomodidad o falta de mantenimiento. Según relata el responsable provincial, ya se han producido desprendimientos en la fachada exterior del edificio. Uno de esos elementos cayó “a apenas metro y medio de dos policías y un usuario”, sin provocar daños personales “por pura casualidad”.

A ello se suman las malas condiciones del interior de las dependencias. “En cualquier momento, con lluvias fuertes, el techo del vestuario puede ceder”, advierte García. Además, describe unas oficinas “que parecen de los años 60, como un capítulo de la serie Cuéntame”, con mobiliario deteriorado, instalaciones envejecidas y una imagen que considera impropia de una ciudad turística como Benidorm.

Hay que recordar que la comisaría fue construida en 1972 en un momento que el censo poblacional y la demanda turística eran claramente inferiores a la actual con unas dependencias que han quedado obsoletas y claramente insuficientes.“La imagen que proyectamos es tercermundista”, critica el sindicato, que recuerda además que la calle donde se encuentra la comisaría suele estar cortada por problemas de espacio para vehículos policiales y combinación con el tránsito diario de la vía.

En la denuncia presentada ante la Inspección de Trabajo, Jupol también alerta de otras numerosas deficiencias detectadas durante las visitas realizadas al edificio policial. Entre ellas figuran registros eléctricos sin protección, cableado sin canalizar con riesgo de tropiezos, problemas de iluminación, pavimentos deteriorados y graves carencias de climatización y ventilación.

El sindicato advierte igualmente de los riesgos para la salud derivados de la exposición continuada a humedades y posibles agentes biológicos, además del peligro que podrían suponer nuevos desprendimientos o un deterioro estructural más grave si no se actúa con rapidez.

Reclaman intervención urgente

Por todo ello, la organización reclama una intervención urgente de la Inspección de Trabajo, una evaluación técnica inmediata del estado de la comisaría y la adopción de medidas correctoras que garanticen unas condiciones mínimas de seguridad y salubridad para los funcionarios destinados en Benidorm.

Los policías denuncian además que el problema no es exclusivo de esta comisaría. Según explica David García, otras dependencias policiales de la provincia presentan también importantes carencias. “Dénia está lamentable, Orihuela también”, asegura, mientras recuerda que en otras sedes como Elche continúan registrándose problemas relacionados con las altas temperaturas y la prevención de riesgos laborales.

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Mientras tanto, concluyen desde Jupol, ni llega la prometida nueva comisaría de Benidorm ni se acomete una reforma integral de la actual.