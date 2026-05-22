La Vila impulsa una alianza tecnológica para convertir el Bou Ferrer en referente internacional de innovación subacuática

El consistorio y el grupo tecnológico Kongsberg han mantenido una primera toma de contacto para estudiar posibles vías de colaboración en torno a la arqueología subacuática, la observación inteligente del fondo marino y el desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas aplicadas al patrimonio sumergido. El encuentro forma parte de una reunión previa para estructurar los métodos de protección que se implantarán en el conjunto del rico patrimonio arqueológico marino vilero en el que resalta el pecio Bou Ferrer y los seis mercantes hundidos en el período de la Primera Guerra Mundial.

La cita abre una línea de trabajo con vocación estratégica que busca conectar la capacidad industrial y tecnológica instalada en La Vila Joiosa con el valor científico y patrimonial de su litoral. El objetivo es impulsar proyectos de investigación, transferencia e innovación con proyección internacional dentro de un modelo de colaboración público-privada vinculado a la economía azul y a las nuevas tecnologías oceánicas.

La iniciativa sitúa en el centro al Bou Ferrer, uno de los yacimientos subacuáticos más relevantes del Mediterráneo y referente internacional de buenas prácticas reconocido por la Unesco. Su singularidad arqueológica y la trayectoria científica desarrollada en torno al pecio han convertido al municipio en un enclave estratégico para experimentar nuevas metodologías de prospección, documentación y análisis del patrimonio submarino.

Evolución del fondo submarino

La colaboración plantea estudiar aplicaciones no invasivas basadas en tecnologías acústicas avanzadas, sonares de alta precisión, cartografía submarina de alta resolución, monitorización periódica del yacimiento y reconstrucción tridimensional del entorno marino. Estas herramientas permitirían analizar la evolución del fondo submarino, mejorar la documentación científica y ensayar nuevas soluciones tecnológicas en condiciones reales.

La propuesta encaja además con la implantación de Kongsberg Discovery Spain en La Vila Joiosa, donde el grupo desarrolla actividad vinculada al diseño, fabricación y soporte de sistemas sonar, ecosondas y equipamiento oceanográfico, además de proyectar una ampliación industrial cercana a los 3.000 metros cuadrados.

El alcalde Marcos Zaragoza ha destacado la conjunción que se da en la localidad que reúne patrimonio, mar y tecnología en un mismo ecosistema con enorme potencial. “Queremos que el conocimiento generado alrededor del Bou Ferrer se traduzca también en innovación aplicada, investigación útil y nuevas oportunidades de posicionamiento internacional para la ciudad”, ha reflejado.

Por su parte, desde Vilamuseu y la Sede Universitaria de La Vila Joiosa se ha subrayado que el Bou Ferrer ya ha funcionado como espacio de experimentación para técnicas de fotogrametría subacuática y proyectos de formación especializada junto a universidades y cuerpos técnicos especializados.

La reunión también ha permitido abrir nuevas perspectivas de trabajo sobre otros enclaves históricos del litoral vilero, especialmente los pecios vinculados a los hundimientos de la Primera Guerra Mundial frente a la costa vilera, un patrimonio marítimo singular que amplía las posibilidades de investigación, documentación y divulgación del paisaje submarino contemporáneo.

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Esta futura línea de colaboración se integra en la estrategia municipal de economía azul, orientada a reforzar la conexión histórica de la localidad con el mar mediante proyectos que combinan sostenibilidad, innovación tecnológica, patrimonio cultural y desarrollo económico.