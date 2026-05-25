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El Ayuntamiento de Benidorm retira del pleno la revisión de tarifas de los aparcamientos públicos que la concesionaria ya estaba cobrando

El ejecutivo municipal abre expediente informativo tras la denuncia verbal de un concejal del PSOE

Uno de los momentos de la sesión plenaria en Benidorm, con la retirada del punto de las tarifas de los aparcamientos.

Uno de los momentos de la sesión plenaria en Benidorm, con la retirada del punto de las tarifas de los aparcamientos. / INFORMACIÓN

Amaya Marín

El PP ha retirado este lunes el tercer punto del orden del día del pleno relativo a la revisión de tarifas de tres aparcamientos públicos tras la denuncia verbal de un edil del PSOE sobre la aplicación anticipada de los nuevos precios por parte de la concesionaria, Telpark. La incidencia ha llevado al ejecutivo municipal a abrir un expediente informativo para establecer las causas que han originado esta actuación mientras que el PSOE reclama la devolución a los usuarios de las cantidades que pudieran haberse cobrado de más.

La propuesta de Contratación se centraba en la actualización de tarifas de junio de 2025 correspondientes a los aparcamientos públicos del Mercado Municipal, Tomás Ortuño y Ametlla de Mar. El edil socialista Antonio Charco ha dado la sorpresa con su intervención al mostrar un cartel que la concesionaria Telpark anunciaba a las puertas de uno de los aparcamientos con las tarifas que se vienen aplicando desde el 28 de marzo.

Según ha sostenido el representante socialista estas tarifas no son las correspondientes a las aprobadas en agosto del año pasado ni las que se llevaban al pleno ordinario y son un 23% más caras por lo que ha solicitado que se retorne la diferencia cobrada de más a los ciudadanos. Charco ha acusado a la concejala de Hacienda, Aida García de hacer su labor “rematadamente mal” en un contexto que solo puede corresponder a que su departamento ya lo sabía o a una dejación de funciones.

García se ha remitido a los informes de los técnicos y le ha afeado a Charco que no dijera nada en Contratación y que ha preferido hacer populismo y llevarlo a la sesión. El edil socialista ha defendido su postura de fiscalización y la del gobierno popular que es la de controlar. El alcalde, Toni Pérez, ha intermediado en las intervenciones para apuntar que los órganos colegiados también tienen responsabilidad y ha concluido lanzando una pulla política al referirse a non plus ultra (no más allá) en directa alusión al caso de la imputación de Zapatero.

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Finalmente, se ha procedido a retirar el punto del orden del día para abrir un expediente informativo.

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