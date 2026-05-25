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Un incendio de vegetación en la partida Armanello de Benidorm obliga a desplegar medios terrestres y aéreos y queda estabilizado

El fuego se propaga con rapidez por matorral y monte bajo y afecta a una torre de alta tensión aunque no constan heridos

Los bomberos, con el incendio de Armanello ya estabilizado.

Los bomberos, con el incendio de Armanello ya estabilizado. / INFORMACIÓN

Amaya Marín

Un incendio de vegetación declarado a primera hora de la tarde en la partida de Armanello, en Benidorm, ha obligado a movilizar un amplio dispositivo del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ante la rápida propagación de las llamas por zona de matorral y monte bajo.

El aviso se ha recibido a las 14:54 horas y la intervención continúa activa a última hora de la tarde. Según la información facilitada, el fuego ha afectado también a una torre de alta tensión situada en el entorno del incendio.

Por el momento no constan heridos.

Hasta la zona se han desplazado varias dotaciones terrestres, entre ellas una unidad de mando y jefatura, una bomba urbana pesada, una bomba urbana ligera, una bomba nodriza pesada y una bomba forestal pesada, además de efectivos del parque de Benidorm compuestos por un sargento, un cabo y dos bomberos. También han intervenido tres unidades de bomberos forestales.

Posteriormente, se ha incorporado una dotación adicional del Consorcio y medios aéreos, lo que ha permitido reforzar las labores de extinción ante la complejidad del terreno y la velocidad de avance del fuego.

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El operativo se mantiene activo y coordinado bajo situación operativa 1 del Plan Especial frente a Incendios Forestales (PEIF), mientras continúan los trabajos para estabilizar el incendio.

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