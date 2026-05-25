El PSOE acusa al PP de vetar el debate sobre la crisis educativa en el pleno de Benidorm, donde presentaron 151 carencias de los centros

El Grupo Municipal Socialista ha cargado contra el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, y su equipo de gobierno por rechazar la urgencia de una moción en defensa de la educación pública, lo que ha impedido su debate durante el pleno ordinario celebrado este lunes. El portavoz adjunto Sergi Castillo ha utilizado casi media hora en el turno de ruegos y preguntas para dar lectura a una larga lista de carencias en los centros escolares de Benidorm.

El portavoz adjunto del PSOE, Sergi Castillo, ha criticado en un posterior comunicado que el PP utiliza “el rodillo de su mayoría” para evitar pronunciarse sobre la situación educativa en la Comunitat Valenciana, marcada por la huelga indefinida del profesorado iniciada el pasado 11 de mayo y por el deterioro de las infraestructuras escolares.

Tras la negativa del gobierno local a incluir la moción en el debate plenario, Castillo ha aprovechado el turno de ruegos y preguntas para enumerar las principales reivindicaciones trasladadas por docentes de los centros educativos de Benidorm. El edil socialista ha desglosado durante casi media hora un total de 151 carencias detectadas en colegios e institutos de la ciudad.

“Esta situación es dramática y exige que estemos todos a la altura, especialmente quienes tienen capacidad para tomar medidas aquí y en Valencia”, ha señalado el concejal socialista durante su intervención.

Castillo calificó además de “insulto a la comunidad educativa” la negativa del ejecutivo local a debatir medidas urgentes en un contexto en el que, según afirmó, el seguimiento de la huelga entre el profesorado de Benidorm está siendo “masivo”.

Plan urgente

La moción presentada por el PSOE planteaba, entre otras medidas, la creación de un Plan de Actuación Municipal Urgente dotado con una partida inicial de un millón de euros en los presupuestos de 2026 para acometer durante el verano obras de mantenimiento en los centros educativos y evitar incidencias al inicio del próximo curso escolar.

La propuesta también instaba a la Conselleria de Educación a abrir una negociación con el profesorado para abordar el incremento de plantillas y la mejora de la atención a la diversidad, además de impulsar en Benidorm una mesa de diálogo con equipos directivos y sindicatos educativos.

“El PP no solo desprecia al profesorado con datos manipulados desde Valencia, sino que además impide que la voz de las familias y de los centros educativos llegue al salón de plenos”, aseguró Castillo.

Contestación del PP

En respuesta, la concejal de Educación del Ayuntamiento de Benidorm, Maite Moreno, ha defendido en una nota de prensa la actuación del equipo de gobierno asegurando que el consistorio ha mantenido reuniones con representantes del profesorado en huelga, así como un contacto directo con los centros educativos para recoger sus demandas.

La concejala de Educación del PP de Benidorm, Maite Moreno. / INFORMACIÓN / R

Moreno reprocha al PSOE su actitud y recuerda que durante su etapa de gobierno autonómico no se atendieron, a su juicio, las necesidades educativas del municipio. Asimismo, ha reivindicado la recuperación de inversiones en infraestructuras educativas desde 2023, con proyectos en centros como el IES Pere Maria Orts i Bosch o el colegio Ausiàs March.

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La edil ha destacado también la red de centros educativos de la ciudad y los programas municipales de apoyo a la comunidad educativa, como los Créditos de Cooperación Municipal, dotados este año con 155.000 euros.