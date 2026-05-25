La vivienda desata un duro enfrentamiento entre PP y PSOE en el pleno de Benidorm

Alta temperatura en el pleno ordinario de este lunes en Benidorm en lo que se preveía una sesión de trámite, pero donde el problema de la vivienda ha abierto el disparo de responsabilidades entre los dos grupos principales del consistorio, PP y PSOE a cuenta de la vivienda pública. La mañana se ha convertido en un intercambio de acusaciones sobre gestión urbanística, transparencia y presuntos casos de favoritismo político.

La tensión se ha desatado durante el debate de la moción presentada por el grupo popular para solicitar al Gobierno de España la cesión de viviendas y solares pertenecientes a entidades públicas como Sareb, Sepes o Casa 47 con el objetivo de ampliar el parque municipal de vivienda.

La portavoz del PP, Lourdes Caselles, ha defendido la iniciativa y aprovechado su intervención para criticar la gestión del anterior gobierno valenciano del Botànic, al que ha acusado de no haber impulsado vivienda pública durante sus años al frente de la Generalitat.

La portavoz socialista, Cristina Escoda, ha evitado inicialmente responder a esas críticas, aunque ha terminado entrando al choque político tras la insistencia del grupo popular. Escoda ha recordado que el mercado inmobiliario de Benidorm atraviesa una situación “tensionada”, con un precio medio de 2.786 euros por metro cuadrado, un 41% superior al de otras ciudades turísticas, incluida Alicante, según ha afirmado durante el pleno.

“Amiguitos” del alcalde

La dirigente socialista también se ha referido a las 117 viviendas de protección pública que se construyen actualmente en la zona de Poniente, una promoción que califica de insuficiente ante la demanda existente. En ese contexto, ha pedido “transparencia” en el proceso de adjudicación para evitar que las viviendas terminen en manos de “amiguitos" del alcalde Toni Pérez, en clara alusión al caso de Les Naus de Alicante.

Las declaraciones han provocado una inmediata reacción del alcalde, Toni Pérez, que ha exigido a Escoda que retirara sus palabras. A partir de ese momento, el debate ha derivado en constantes interrupciones y cruces de reproches entre ambos dirigentes.

Mientras Escoda reclamaba poder consumir íntegramente su turno de palabra y se negaba a rectificar sus acusaciones, el alcalde ha defendido la actuación “transparente” de su gobierno y ha reprochado a la portavoz socialista su vinculación con investigaciones judiciales relacionadas con supuestos casos de enchufismo durante etapas anteriores.

La tensión ha ido en aumento hasta que Toni Pérez ha retirado la palabra a la portavoz socialista y cedido el turno al concejal de Vox, Miguel Sanmartín. Escoda ha protestado entonces por lo que considera una vulneración de su derecho a intervenir en el pleno.

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Pese al enfrentamiento político, la moción sobre vivienda ha sido finalmente aprobada por unanimidad. No obstante, el ambiente ha seguido enrarecido durante el resto de la sesión, en la que el alcalde introducía con ironía varios puntos del orden del día utilizando reiteradamente la palabra “transparencia”.