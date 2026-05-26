Benidorm se refresca: más fuentes de agua fría gratuitas para combatir el calor

Benidorm sigue reforzando su red de fuentes de agua potable refrigerada con la instalación de nuevos surtidores en distintos espacios públicos de la ciudad coincidiendo con la subida de las temperaturas. Tras la puesta en marcha el pasado año de la fuente ubicada en la avenida Armada Española, ya funciona una nueva en el Parque de la Séquia Mare y próximamente se sumarán otras en el Paseo de Levante y en los parques de Foietes y l’Aigüera.

El concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, ha explicado que esta ampliación responde al incremento de personas que realizan actividad física al aire libre, ya sea practicando deporte o simplemente paseando. Por ello, las nuevas fuentes se están ubicando en zonas con una elevada concentración de usuarios y tránsito peatonal.

Además, el edil ha señalado que ya existen nuevas solicitudes para seguir ampliando esta red de suministro de agua fría, aunque algunas instalaciones, como la prevista en el Paseo de Levante, aún dependen de la autorización de Costas.

La iniciativa cobra especial relevancia en unas semanas en las que los termómetros ya superan los 30 grados. El objetivo es facilitar a vecinos y visitantes un acceso cómodo y gratuito a agua fresca, permitiendo rellenar botellas reutilizables en plena vía pública.

Control higiénico

Las fuentes están conectadas directamente a la red municipal de abastecimiento y cuentan con sistemas de refrigeración que garantizan agua fría y potable bajo estrictos controles higiénico-sanitarios. Además, han sido diseñadas con materiales resistentes a la intemperie y al vandalismo, incorporando también accesibilidad para personas con movilidad reducida.

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Este proyecto piloto se desarrolla en colaboración con Veolia y busca fomentar el consumo de agua del grifo como alternativa segura, saludable y sostenible, reduciendo al mismo tiempo el uso de botellas de plástico de un solo uso y su impacto ambiental.