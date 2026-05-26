Los eventos del SkyFest obligarán a cerrar parte del parking de Mercasa de Benidorm este verano

La celebración de los eventos previstos este verano en el nuevo recinto SkyFest afectará parcialmente al aparcamiento de Mercasa de Benidorm, donde una de las plataformas de estacionamiento permanecerá fuera de servicio durante varias semanas debido a las necesidades de montaje y organización del espacio. El recorte de plazas previsto impedirá el estacionamiento de vehículos durante dos semanas y media aunque no tendrá efectos en la celebración del mercadillo municipal de Foietes que podrá llevarse a cabo con normalidad, según ha informado la Concejalía de Eventos.

En concreto, la plataforma superior del parking, situada junto a los campos Hermanos Martínez Munuera, no podrá utilizarse entre el 22 de junio y el 6 de julio, y volverá a cerrarse del 22 al 25 de julio coincidiendo con nuevos eventos programados en el recinto, según ha confirmado el concejal de Eventos, Jesús Carrobles, quien ha explicado que el Ayuntamiento y la empresa gestora del espacio han trabajado para minimizar el impacto sobre el barrio, las instalaciones deportivas y la actividad habitual de la zona.

Pese a estas restricciones en el estacionamiento, el mercadillo municipal de Foietes sí podrá seguir celebrándose todos los miércoles en su emplazamiento habitual de Mercasa durante todo el verano, evitando así su traslado a otra ubicación como había ocurrido en otras ocasiones.

Sólo plataforma superior

El edil ha señalado además que tanto las concejalías de Eventos y Movilidad como la Policía Local están ultimando los dispositivos especiales de tráfico y accesos peatonales para cada uno de los espectáculos previstos, en función del aforo de cada evento.

Según ha trasladado el Ayuntamiento, la plataforma inferior del parking, destinada principalmente a residentes, continuará operativa durante toda la temporada estival, mientras que las limitaciones afectarán únicamente a la zona superior del estacionamiento.

Desde el gobierno local han insistido en esta fórmula que pretende compatibilizar la celebración de grandes eventos con la actividad cotidiana del barrio de Foietes-Colonia Madrid, manteniendo tanto el mercadillo semanal como parte de las plazas de aparcamiento disponibles para vecinos y usuarios habituales.

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En este contexto, el responsable de Eventos ha recordado que el pliego de condiciones de explotación del recinto establece horarios máximos de finalización para los espectáculos con el objetivo de reducir molestias y garantizar el descanso de residentes y turistas. La organización tiene previstos 24 conciertos o eventos musicales en los dos citados meses de verano.