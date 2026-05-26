El IES Bellaguarda gana el “Up! Steam 7” de la Politécnica de València con una Aula del Mar digital que recupera un histórico cuartel de La Olla

El alumnado de 4.º de ESO del IES Bellaguarda ha logrado situar a Altea entre los proyectos educativos más innovadores de la Comunitat Valenciana tras conseguir el primer premio en la categoría Dreamers-Cadetes de la séptima edición de Up! Steam, el certamen organizado por la Cátedra STEAM del Consejo Social de la Universitat Politècnica de València (UPV) para impulsar vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes cuya final tuvo lugar el pasado día 20 en el Pabellón Deportivo de dicha universidad. En la presente edición participaron 243 centros educativos, 502 equipos y 4.519 estudiantes, de los que solo 62 consiguieron llegar a la fase final.

El proyecto galardonado, Bitàcora_IAltea. Un Aula del Mar digital, ha sido desarrollado desde las asignaturas de Biología y Geología, Tecnología y Digitalización y plantea una propuesta que va más allá de la creación de contenidos tecnológicos: convertir un espacio histórico de Altea, el antiguo Cuartel de Carabineros de La Olla, en una futura Aula del Mar orientada a la educación, la divulgación y la conservación del entorno litoral en una plataforma interactiva para acercar el entorno marino local a la ciudadanía.

La concejala de Educación de Altea, Mari Sastre Egea, le ha trasladado este martes al alumnado y profesorado del IES Bellaguarda “la más sincera enhorabuena del Ayuntamiento por conseguir este primer premio de la UPV”. La edil ha puesto en valor “el esfuerzo, la dedicación y la capacidad de trabajo en equipo demostrada por el alumnado y el profesorado del instituto, que han convertido una idea con vocación educativa y medioambiental en un proyecto reconocido a nivel autonómico”, ha destacado que este premio “es el resultado de muchas horas de trabajo, investigación, creatividad y compromiso” y ha añadido que es “un orgullo para Altea contar con jóvenes que ponen su talento al servicio de la protección de nuestro entorno marino además de representar al municipio con excelencia en certámenes de gran prestigio”.

Proyecto Aula del Mar por Bitacora IES Bellaguarda de Altea. / IES Bellaguatrda

Tecnología para cuidar el mar

Sastre Egea ha explicado que el proyecto galardonado “parte de una idea clara: crear una futura Aula del Mar en Altea mediante herramientas digitales capaces de combinar aprendizaje, divulgación y sensibilización ambiental. Para ello, el alumnado ha desarrollado distintos recursos tecnológicos y creativos con una marcada orientación práctica” y ha subrayado que entre los trabajos realizados, “destacan maquetas en 3D, sistemas de inteligencia artificial capaces de identificar piedras, videojuegos centrados en la limpieza de mares y la conservación de especies marinas y otros contenidos educativos orientados a divulgar el patrimonio natural y marino del litoral alteano” de tal manera que se ha logrado “una propuesta que destaca por su enfoque multidisciplinar, integrando distintas áreas de conocimiento y trasladando al aula una metodología basada en el trabajo colaborativo y la resolución de retos reales”, ha apostillado la edil.

Cuartel de Carabineros de Altea propuesto para el proyecto Bitàcora_IAltea. Un Aula del Mar digital. / IES Bellaguarda

Un edificio histórico para un proyecto de futuro

La elección del antiguo Cuartel de Carabineros no es casual. El alumnado ha situado el edificio como núcleo físico de su propuesta, recuperando un espacio con un fuerte valor patrimonial y una estrecha relación con la historia marítima del municipio.

El inmueble fue construido entre 1930 y 1932 como puesto de vigilancia costera y aduanera para el Cuerpo de Carabineros, cuya misión era controlar el litoral y combatir el contrabando. Posteriormente pasó a convertirse en Cuartel de la Guardia Civil de Costas tras la unificación de ambos cuerpos en 1940, manteniendo su actividad hasta mediados de la década de los sesenta.

Su emplazamiento, frente al mar y muy próximo a La Illeta de l’Olla, respondía a criterios estratégicos. Situado sobre una pequeña elevación junto al antiguo Camí Reial y el histórico puerto natural de La Olla, permitía controlar uno de los puntos con mayor tránsito marítimo de la costa alteana.

El edificio, de cerca de 600 metros cuadrados, contaba con una estructura rectangular distribuida en tres cuerpos, con espacios destinados al puesto de mando, viviendas para los agentes y sus familias, patios y aljibes para la recogida de agua.

Tecnología al servicio del patrimonio y del mar

El alumnado del IES Bellaguarda ha reinterpretado este espacio histórico mediante una propuesta digital que busca acercar el conocimiento marino a la ciudadanía y fomentar la conciencia ambiental. La propuesta conecta además con algunas de las ideas que desde hace años han surgido en torno al futuro del edificio. El Ayuntamiento obtuvo en 2023 la cesión definitiva del inmueble para incorporarlo al patrimonio municipal y planteó entonces usos vinculados a la educación ambiental, la naturaleza y la divulgación científica.

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Finalmente, Mari Sastre ha informado que el proyecto completo “puede consultarse a través de la plataforma digital creada por los propios estudiantes: https://tecnobellaguarda.itch.io/bitcora-ialtea, donde la tecnología se convierte en una herramienta al servicio de la educación ambiental para preservar y divulgar el patrimonio marino y cultural de Altea”.