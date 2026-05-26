El Vilamuseu de La Vila, reconocido a nivel europeo, relanza la restauración de las pinturas romanas de Barberes Sud

Vilamuseu continúa con el refuerzo para ser uno de los referentes museísticos más destacados de la provincia y del panorama arqueológico nacional tras recibir una de las ayudas más importantes concedidas este año por la Diputación de Alicante a museos municipales. El centro vilero figura por ello entre las entidades que han superado los 10.000 euros de financiación, una categoría reservada a aquellos espacios con reconocimiento especial a nivel europeo o internacional y que la institución dedicará a restaurar las pinturas romanas de Barberes Sud.

La subvención, de 14.398 euros, permitirá seguir avanzando en diversos trabajos de conservación, catalogación y mejora expositiva, aunque una de las principales actuaciones se centrará en la restauración y estudio de los restos hallados en la villa romana de Barberes Sud, uno de los yacimientos arqueológicos más relevantes descubiertos en los últimos años en La Vila Joiosa.

Las excavaciones realizadas en este enclave, datado en el siglo II, han sacado a la luz miles de fragmentos de pintura mural romana que decoraban las paredes de la antigua villa. Se trata de un hallazgo de gran valor histórico y patrimonial que está permitiendo conocer mejor cómo eran las residencias romanas de la época y el importante pasado histórico del municipio.

Reconstrucción digital

La concejal de Patrimonio Histórico, Rosa Llorca, ha destacado que esta ayuda permitirá continuar desarrollando técnicas innovadoras para reconstruir digitalmente la disposición original de estas pinturas murales, un trabajo complejo debido a la enorme cantidad de fragmentos encontrados.

Para ello, Vilamuseu mantiene colaboración con las Oficinas de Transferencia de Resultados de la Investigación de las universidades de Murcia y Valencia, aplicando avanzadas herramientas de composición informática y restauración digital al patrimonio arqueológico. El objetivo es identificar la posición original de cada fragmento y recrear virtualmente los conjuntos decorativos de la villa romana.

Además de la restauración arqueológica, parte de las actuaciones también se destinarán a mejorar la experiencia de los visitantes mediante la renovación de recursos expositivos y audiovisuales. Entre las novedades previstas figura la incorporación de nuevas tecnologías e imágenes generadas mediante inteligencia artificial en algunos contenidos del museo.

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Desde el área de Patrimonio Histórico subrayan que precisamente esa combinación entre investigación arqueológica, innovación tecnológica y divulgación cultural ha sido uno de los aspectos más valorados para la concesión de esta ayuda provincial, que vuelve a situar a Vilamuseu como uno de los espacios culturales más reconocidos y singulares de la Comunitat Valenciana.