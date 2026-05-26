“Vivimos con miedo”: los vecinos de Armanello estallan tras la sucesión de incendios en Benidorm

La preocupación y el enfado vecinal vuelven a crecer en la zona de Armanello, en Benidorm, tras el último incendio de vegetación registrado este lunes y que obligó a movilizar un amplio dispositivo del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante debido a la rápida propagación de las llamas por una superficie de matorral y monte bajo. La frecuencia de los incidentes reclaman una respuesta activa por parte de los residentes que ven peligrar su integridad por la ampliación de las zonas devastadas que incluyen áreas muy comprometidas como un almacén de butano.

Desde la Asociación de Vecinos Europaloix, su presidente, Antonio Zamora, traslada el “profundo malestar, preocupación e indignación” existente entre los residentes por la continua repetición de incendios en la zona. El conjunto de los vecinos aseguran estar “cansados” de vivir episodios similares cada pocos meses y denuncian que, pese al paso de los años, “siempre ocurre lo mismo y no se toman soluciones definitivas”.

El último incendio, declarado a las 14:54 horas del pasado lunes volvió a disparar la alarma entre los residentes al producirse muy cerca de puntos especialmente sensibles. Según denuncia la asociación, uno de los focos se aproximó peligrosamente al almacén de butano existente en la zona, mientras que otro llegó a situarse cerca del parking disuasorio, donde un posible alcance a algún vehículo podría haber provocado un incendio en cadena de consecuencias “catastróficas”.

Extensos y peligrosos

Zamora alerta además de que los fuegos son cada vez más extensos y peligrosos en un entorno donde también existe un camping y numerosas viviendas próximas. A ello se suma el grave estado de abandono de parcelas y solares, con acumulación de basura, enseres y maleza. “Aquello parece un vertedero urbano”, explica el presidente de este barrio, que considera que esa suciedad actúa como combustible y favorece la expansión de las llamas.

Desde Europaloix reclaman una actuación “urgente y coordinada” por parte de las administraciones competentes que incluya mayor vigilancia policial y control en Armanello, limpieza exhaustiva de solares, refuerzo de medidas preventivas e información transparente a los vecinos. También apuntan a posibles actos vandálicos como origen de algunos incendios aunque, por otro lado, no dejan de describir como “compleja” la solución en unas parcelas que son mayoritariamente de propiedad privada.

Estado habitual de Armanello, con acumulación de enseres y basura. / INFORMACIÓN

Pese a las críticas, la asociación ha querido agradecer públicamente la rápida actuación de los servicios de emergencia y bomberos, cuya intervención evitó daños mayores. Sin embargo, Zamora quiere recordar que los incendios cada vez acaparan mayor amplitud y lo demuestra el hecho de que en el siniestro del lunes los bomberos tuvieron que recurrir a medios aéreos para poder controlar las llamas y asegurar la extinción.

Por su parte, fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos han señalado que durante el operativo del lunes se trabajó sobre dos focos distintos, separados entre sí por unos 400 metros, uno de ellos próximo al almacén de butano y otro en la zona del barranco del Derramador. No obstante, los especialistas no descartan que ambos pudieran estar relacionados.

Hipótesis

Sobre el origen del incendio, por el momento solo existen hipótesis. Entre ellas, se baraja la posibilidad de que la torre eléctrica afectada cuente bajo tierra con canalizaciones de cableado que desprenden calor y que, en contacto con basura acumulada, pudieran originar el fuego. Otra opción apunta al viento como elemento propagador de restos humeantes entre distintas zonas.

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Los bomberos también han incidido en que la acumulación de residuos y enseres en el entorno actuó como un importante potenciador de las llamas. El incendio quedó finalmente extinguido sobre las 7:30 horas de este martes.