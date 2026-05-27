Absuelto el concejal de Compromís de Altea que dimitió tras ser detenido por malos tratos

El Tribunal de Instancia de Benidorm ha absuelto a Rafael Ramón Mompó del delito de malos tratos a su pareja por el que fue detenido el pasado 15 de marzo en Xàbia al considerar que “no existe prueba suficiente para destruir su presunción de inocencia”. La resolución judicial pone fin a un proceso que provocó la salida del Ayuntamiento de Altea del que fuera concejal de Compromís al frente de las áreas de Servicios Jurídicos, Contratación y Patrimonio.

La sentencia concluye que “no quedó acreditada” la acusación y recuerda que “no basta la mera sospecha de la comisión de un delito para poder condenar”. Con ello, el juzgado da por cerrado un case que desembocó en la renuncia del edil a su acta y su retirada de la vida política dos días después de su detención.

La renuncia

La investigación se hizo pública cuando Mompó fue detenido por la Guardia Civil en Xàbia y quedó posteriormente en libertad provisional investigado por presuntos delitos de maltrato de obra con lesiones y coacciones leves.

En aquel momento, la noticia provocó una rápida reacción institucional y política, y el entonces concejal presentó su dimisión y renunció a su acta tras la petición de responsabilidades formulada tanto desde sus socios de gobierno como desde su propia formación política. El Ayuntamiento de Altea defendió entonces una actuación inmediata basada en la ejemplaridad institucional y en la condena a cualquier forma de violencia, al tiempo que apeló al respeto a la presunción de inocencia y a las garantías judiciales.

Impacto personal

En una carta pública dirigida este miércoles a la ciudadanía tras conocerse la sentencia, Rafael Ramón Mompó, una persona muy conocida en el municipio, ha descrito este periodo como “probablemente los meses más difíciles” de su vida. En el escrito, manifiesta que que ha “sufrido en silencio el daño personal, familiar y social que provoca una acusación pública de esta magnitud” y añade que tomó la decisión de dimitir “porque entendí que era lo correcto institucionalmente, aunque aquello supusiera renunciar a una vocación de servicio público en la que creía profundamente.”

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El exconcejal también alude al impacto que la situación tuvo en su entorno personal y familiar y agradece el respaldo recibido por parte de vecinos, amigos y compañeros durante el proceso. “Hoy la Justicia confirma mi inocencia. Quiero agradecer de corazón el apoyo recibido de muchísimas personas de Altea”, afirma en su escrito. Y asevera que “no guardo rencor. Solo espero poder recuperar progresivamente la tranquilidad, mi imagen personal y la normalidad que perdí durante el proceso”.