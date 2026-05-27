Benidorm incluye en el presupuesto para este año el primer pago de 60 millones por Serra Gelada

El Ayuntamiento de Benidorm ya tiene el borrador de presupuesto municipal para el ejercicio 2026. Unas cuentas que incluyen el abono de los primeros 60 millones por la sentencia de Serra Gelada, que según el acuerdo de pagos alcanzado con los demandantes, la familia Murcia Puchades. Una primera transferencia que debe realizarse antes de que acabe este año.

Del mismo modo, este martes el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó el acuerdo íntegro, incluyendo el desglose de los beneficiarios de los 350 millones.

El alcalde Toni Pérez ha trasladado este miércoles el documento a los grupos de la Corporación, una vez que los técnicos del área Económica han completado el borrador, que eleva por encima de los 224 millones de euros los gastos e ingresos previstos para este año. "Un presupuesto equilibrado y que cumple con todas las reglas impuestas por el Gobierno Central a todos los ayuntamientos", han explicado desde el ejecutivo.

El Consistorio debe realizar el primer pago por el fallo del TSJ antes de que finalice este año

Tras incluir el documento en el orden del día de la Comisión Informativa de Hacienda del próximo lunes, el alcalde ha avanzado que el presupuesto recoge el pago de 60 millones de euros a los todavía propietarios del suelo del APR-7 de Serra Gelada, en cumplimiento de la sentencia judicial dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Y ha destacado que se hace “sin subir impuestos y sin recortar servicios".

El primer edil ha explicado que "el compromiso de este gobierno municipal era asumir el pago de la sentencia sin afectar el bolsillo de nuestros vecinos y sin reducir servicios, era la línea roja que nos impusimos, y este presupuesto demuestra que cumplimos”.

Toni Pérez ha incidido en que “en estos momentos de incertidumbre económica para los hogares españoles, el Ayuntamiento contempla un incremento del número de servicios a la ciudadanía, así como mejorar la calidad de los servicios existentes y, todo ello, sin dejar de cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el acuerdo para atender la sentencia de Serra Gelada”.

Inversiones

A este respecto, Toni Pérez ha recalcado que “las cuentas para 2026 prevén un incremento del gasto social, que en áreas como Educación se sitúan en el 17 % hasta alcanzar los 4,6 millones de euros”, a los que se añaden la inversión de 2,6 millones de euros en el CEIP Ausiàs March.

Una vista de Benidorm / INFORMACIÓN

Tal y como recoge la memoria del presupuesto, las inversiones para 2026 alcanzan los 93,5 millones, al computarse como inversión los 55 millones de euros procedentes del préstamo del Fondo de Impulso Económico que se destinarán a liquidar parte de la sentencia por los suelos de Serra Gelada, en cumplimiento del acuerdo alcanzado con los propietarios. A esta cuantía se suman 24,9 millones de euros procedentes del ahorro de 2025, que también se destinarán a inversiones y en los que se incluyen los fondos europeos obtenidos por el Ayuntamiento.

Entre las inversiones incluidas en el presupuesto, y al margen de la ya indicada reforma del colegio Ausiàs March, el alcalde ha destacado los 2,7 millones para iniciar el proyecto Open Arena Benidorm, con el que se remodelará la plaza de toros; 7,9 millones para los accesos al polígono industrial; 1,8 millones para el parking disuasorio de El Moralet; 500.000 euros para la renovación de infraestructuras en las playas; 400.000 euros para la redacción del proyecto de la segunda fase de la avenida del Mediterráneo; 180.000 euros para redactar el proyecto de la nueva pista de atletismo; 300.000 euros para la primera fase del último tramo de la catenaria de Levante; o 600.000 euros para comenzar la construcción de la nueva base logística del servicio de residuos sólidos urbanos.

Entre las inversiones destacan la reforma del colegio Ausiàs March, la remodelación de la plaza de toros, los accesos al polígono industrial y el parking disuasorio de El Moralet

Por lo que respecta al Presupuesto Participativo, en su undécima edición alcanza los 625.000 euros, algo más del 7% de las inversiones financiadas con recurso general.

Una vez se dictamine el documento en Comisión Informativa, la aprobación del presupuesto se debatirá y votará en un pleno extraordinario. Previamente, en la misma sesión, se abordará el Plan Económico Financiero elaborado por la Intervención municipal, que establece como única medida la aprobación de un presupuesto equilibrado que cumpla con las reglas fiscales.

Acuerdo de Serra Gelada

Según recoge el acuerdo publicado el martes en el DOGV, este es el desglose de los beneficiarios de los pagos de los 350.442.406,01 €, de los que 283.055.750,12 € corresponden al principal, por los terrenos, y 67.386.655,89 € a los intereses devengados desde el 16 de julio de 2018 hasta el 17 de marzo de 2026: