Cinco detenidos por tráfico de drogas en un club cannábico situado en plena arteria comercial de Benidorm
La Policía Local interviene siete kilos de sustancias estupefacientes, principalmente hachís y marihuana
En la avenida del Mediterráneo, una de las arterias principales de Benidorm, entre tiendas multiprecio, inmobiliarias, zapaterías, supermercados o bares, había cabida también para un supuesto club cannábico ilegal que presuntamente traficaba con drogas.
La Policía Local de Benidorm ha detenido en la madrugada de este miércoles a cinco jóvenes por un presunto delito de tráfico de drogas e intervino más de siete kilos de sustancias estupefacientes, principalmente hachís y marihuana.
Los arrestados son cinco hombres de entre 21 y 30 años, de nacionalidad brasileña e italiana, que fueron localizados en el interior del establecimiento durante un operativo de inspección de locales llevado a cabo en la ciudad, según ha informado la Policía Local.
Registro
Cuando los agentes accedieron al local, sorprendieron a los detenidos mientras manipulaban una importante cantidad de droga. Tras un registro exhaustivo del establecimiento, se incautaron de más de siete kilogramos de sustancias estupefacientes.
Además, durante la intervención, los agentes requisaron varias balanzas de precisión, armas blancas, teléfonos móviles y dinero en efectivo que, presuntamente, estaría vinculado a la actividad ilícita investigada.
La droga, en táperes
La droga se encontraba organizada en el interior del local en varios recipientes tipo "tupper", donde se clasificaba por tipos y variedades de marihuana, con denominaciones como Frosty Gelato, Skittle o Skittle Pink, lo que evidenciaría una distribución preparada para su venta.
El funcionamiento de las asociaciones cannábicas legales dicta que el consumo debe realizarse exclusivamente dentro del establecimiento autorizado, sin que los clientes abandonaban el local con la sustancia sin consumirla.
Como resultado del operativo, el local ha sido clausurado y los cinco detenidos han pasado a disposición del juzgado de guardia, que se encargará de continuar con las diligencias judiciales.
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