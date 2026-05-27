La Generalitat impulsa la renovación de la concesión del Club Náutico de Altea y abre una nueva etapa para su consolidación deportiva y social

La Generalitat Valenciana ha dado un paso decisivo hacia la regularización administrativa del Club Náutico de Altea con la apertura del trámite de información pública del expediente para la renovación de su concesión. El procedimiento, publicado el pasado día 25 en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), representa un avance relevante para una de las principales infraestructuras náutico-deportivas de la Marina Baixa y podría marcar el inicio de una nueva etapa de estabilidad tras años de incertidumbre jurídica.

La medida impulsada por la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y para la Recuperación permitirá que el expediente permanezca en exposición pública “durante un mes para la presentación de alegaciones o posibles solicitudes de adjudicación”, según ha informado dicha vicepresidencia este miércoles en un comunicado. Se trata de un paso administrativo necesario que, aunque todavía no supone una resolución definitiva, sí abre el camino “hacia la consolidación futura de la gestión del puerto deportivo”.

En el comunicado informan que la documentación se puede consultar en la web de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y para la Recuperación, en el apartado “Expedientes en trámite de Información pública”.

Más de una década de provisionalidad administrativa

El procedimiento pretende poner fin “a una situación que se ha prolongado durante años y que ha condicionado la capacidad de planificación y desarrollo de las instalaciones portuarias”. Desde la Generalitat se destaca que la gestión del recinto había permanecido “durante más de una década bajo un régimen de sucesivas prórrogas y autorizaciones temporales, una situación que había generado inseguridad jurídica y dificultado el desarrollo de proyectos a medio y largo plazo”.

Sin embargo, desde el ámbito del propio club se recuerda que esta situación de provisionalidad “se remonta aún más atrás y se ha extendido durante más de veinticinco años mediante fórmulas administrativas transitorias”. La eventual ampliación concesional “permitiría extender la gestión actual durante cuatro años adicionales, hasta 2030, ofreciendo un horizonte temporal más estable para planificar actuaciones y ejecutar inversiones”, han señalado este miércoles desde esta emblemática entidad deportiva sin ánimo de lucro fundada en 1977.

Edificio social del Club Náutico de Altea y parte de sus instalaciones. / Diego Coello Calvo

Inversiones realizadas pese a la incertidumbre

Uno de los aspectos más significativos del proceso es que el Club Náutico de Altea ha continuado desarrollando “mejoras e inversiones pese a la ausencia de una concesión definitiva”, aseveran. Sobre las mismas, explican que según recoge el “Proyecto Básico para la solicitud de prórroga de la concesión de las instalaciones náutico-deportivas del Club Náutico de Altea”, redactado por Ingeniería Civil de Levante para la entidad, “se han ejecutado ya inversiones superiores a los 931.000 euros y se prevé alcanzar una inversión global cercana a 1,56 millones de euros entre actuaciones realizadas y futuras mejoras”.

Estas cifras adquieren especial relevancia porque la Ley de Puertos de la Generalitat Valenciana establece que, para acceder a una prórroga concesional, “debe acreditarse una inversión mínima equivalente al 20 % del valor actualizado de las instalaciones. Un requisito que el proyecto presentado supera incluso esa cantidad mínima exigida”, afirman en el club.

Desde el Náutico de Altea han señalado que entre las actuaciones ya ejecutadas “destaca la renovación integral del Muelle P-I, situado en una posición estratégica en la bocana del puerto y destinado al atraque de embarcaciones de gran eslora”. Asimismo, también sobresale la implantación “de un sistema de recogida y tratamiento de aguas grises en el varadero, diseñado para evitar vertidos contaminantes durante las labores de limpieza de embarcaciones y reforzar la protección medioambiental del entorno marino”.

Vista aérea del puerto de Altea con el Club Náutico de Altea en primer término. / Marketing WAM

Puerto y ciudad: una integración pendiente

En la documentación incluida en el expediente de la Consellería se indica que el objetivo “es avanzar hacia un modelo más abierto y accesible que facilite una integración real entre el puerto y la ciudad, convirtiendo el entorno marítimo en un espacio de convivencia y uso ciudadano”.

Así, las futuras actuaciones contempladas por el proyecto no se limitan únicamente a las instalaciones portuarias, sino que la propuesta incluye diversas intervenciones destinadas a mejorar la conexión entre el puerto y el núcleo urbano de Altea. Al respecto, entre las medidas previstas aparecen nuevos accesos peatonales y rodados, ampliación de espacios públicos, renovación de pavimentos, mejoras en el drenaje, instalación de nuevo mobiliario urbano y reorganización del frente portuario.

Mucho más que amarres: el peso de la actividad deportiva

Pero más allá del procedimiento administrativo y de las inversiones previstas, el Club Náutico de Altea reivindica una realidad que trasciende la dimensión puramente portuaria: su papel como entidad deportiva sin ánimo de lucro y como impulsor de la actividad náutica durante todo el año.

En este sentido, desde el club afirman que “mientras otros modelos de gestión se orientan principalmente a la explotación comercial de las instalaciones, los clubes náuticos mantienen una función social y deportiva vinculada a la formación y a la promoción del deporte base. En el caso de Altea, esa actividad constituye uno de sus principales elementos diferenciadores”, aseveran.

De igual manera, recalcan que la entidad “desarrolla una programación permanente mediante escuelas deportivas de vela y remo, programas de iniciación y equipos de competición que han obtenido resultados destacados tanto a nivel nacional como internacional”.

La cantera náutica como motor de futuro

La labor deportiva del club tiene uno de sus pilares fundamentales en el trabajo de formación con niños y jóvenes. En este aspecto, las escuelas deportivas “permiten acercar los deportes del mar a nuevas generaciones mediante programas adaptados y condiciones económicas accesibles, favoreciendo la creación de cantera y ampliando el acceso a disciplinas tradicionalmente asociadas a un público más reducido”, explican.

Esta función formativa “adquiere además una dimensión estratégica para el futuro de la náutica deportiva, ya que garantiza la continuidad de deportistas, técnicos y aficionados vinculados al mar” pues no se trata únicamente de formar competidores, “sino de crear una cultura deportiva y marítima arraigada en el territorio”, afirman.

La vela es una de las principales actividades deportivas del Club Náutico de Altea. / Club Nautico de Altea

Sostenibilidad aplicada al deporte náutico

Desde el Club Náutico de Altea añaden que también se ha incorporado “la sostenibilidad como uno de los ejes de desarrollo de la actividad deportiva: dentro del proyecto denominado ‘Sailing Point’, reconocido en foros especializados como Sun&Blue Congress y FITUR, se han reutilizado embarcaciones mediante la incorporación de motores eléctricos alimentados por energía solar”. Esta iniciativa “persigue reducir emisiones contaminantes y avanzar hacia una navegación más respetuosa con el medio ambiente, además de fomentar una náutica más accesible para la ciudadanía”.

Con la apuesta por este modelo “se pretende demostrar que el deporte náutico puede desarrollarse bajo criterios de innovación, eficiencia energética y economía circular”, aseguran.

Un referente social, cultural y medioambiental

La actividad del Club Náutico de Altea se extiende también a ámbitos culturales y de sensibilización ambiental.

Durante los últimos años la entidad ha impulsado campañas relacionadas con la protección marina, actividades divulgativas y programas de educación ambiental. A ello se suma el trabajo desarrollado desde su Centro de Cultura Náutica, dedicado a la difusión de la cultura marinera y mediterránea mediante publicaciones, actividades y proyectos vinculados al patrimonio marítimo. Todo ello ha contribuido “a consolidar una imagen que trasciende la función tradicional de un puerto deportivo”.

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Por último, en el club señalan que la resolución definitiva del procedimiento abierto por la Generalitat “determinará ahora el futuro inmediato de una infraestructura que, además de su relevancia económica y turística, se ha convertido con el paso de las décadas en uno de los principales referentes deportivos y sociales del litoral valenciano”.