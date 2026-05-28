Sin agua caliente en las duchas y con problemas de accesibilidad: el estado del Palau d’Esports de Benidorm enfrenta a PSOE y PP

El estado de las instalaciones del Palau d’Esports l’Illa de Benidorm ha vuelto a situarse en el centro del debate político municipal tras las denuncias realizadas por el Grupo Municipal Socialista sobre la falta de agua caliente en las duchas y la avería del elevador de acceso a la piscina para personas con movilidad reducida. El edil popular de Deportes les ha acusado de “oportunistas” al asegurar que se trata de una deficiencia puntual y en proceso de reparación.

El concejal socialista Toni López ha criticado públicamente lo que considera un nuevo ejemplo del “deterioro y abandono” de los servicios públicos deportivos de la ciudad. Según ha explicado, las duchas del complejo acumulan más de diez días sin suministro de agua caliente, una situación que afecta de forma directa a los cientos de usuarios, deportistas y clubes que utilizan diariamente las instalaciones.

Desde el PSOE consideran que este problema no es un hecho puntual, sino una muestra más de la “deficiente gestión” del equipo de Gobierno local. López ha asegurado que las incidencias se vienen repitiendo desde hace meses y ha vinculado esta situación con una falta de mantenimiento generalizado en distintas dependencias municipales.

A esta problemática se suma, según los socialistas, la avería del elevador portátil de la piscina municipal, un dispositivo que facilita el acceso al agua a personas con movilidad reducida. El edil ha señalado que la grúa lleva cerca de tres semanas fuera de servicio, lo que obliga a algunos usuarios a depender de ayuda manual para acceder a las piscinas o incluso a renunciar temporalmente a su uso.

López ha calificado de “inadmisible” que un elemento destinado a garantizar la accesibilidad universal permanezca averiado durante tanto tiempo y ha reclamado al Ayuntamiento una actuación inmediata para restablecer tanto el servicio de agua caliente como el funcionamiento del elevador.

Respuesta del Gobierno local

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm, Javier Jordá, ha respondido a las críticas acusando al PSOE de realizar un uso “ruin y oportunista” de una avería puntual para atacar la gestión municipal.

Jordá ha explicado que el elevador de la piscina ya se encuentra en proceso de reparación y ha rechazado las acusaciones socialistas sobre una supuesta falta de sensibilidad hacia las personas con movilidad reducida.

Respecto a la ausencia de agua caliente en las duchas, el responsable municipal ha detallado que el origen del problema se encuentra en una avería detectada en el sistema de Agua Caliente Sanitaria (ACS) del Palau. Según ha indicado, tras comprobarse daños tanto en el depósito como en parte de las tuberías, el Ayuntamiento optó por sustituir completamente la instalación afectada.

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El edil ha reconocido las molestias ocasionadas a los usuarios, aunque ha defendido que este tipo de actuaciones técnicas requieren varios días de trabajo. Además, ha asegurado que el objetivo del área de Deportes es devolver las instalaciones a un estado “óptimo” lo antes posible.