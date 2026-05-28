Benidorm reactiva y emplaza a junio la licitación del Open Arena para transformar la plaza de toros

Un nuevo paso para hacer realidad el proyecto Open Arena, la gran transformación de la antigua plaza de toros y su entorno en un espacio multifuncional destinado a la cultura, la juventud y la regeneración urbana. El alcalde, Toni Pérez, ha anunciado que el próximo 1 de junio se llevará a la comisión informativa de régimen interior la propuesta para aprobar los pliegos de licitación del contrato conjunto de redacción y ejecución de las obras, una actuación valorada en 15 millones de euros y que se iniciará con 2,7 millones de euros de aportación este mismo año, según se establece en el borrador de presupuestos municipales presentados en los últimos días.

La principal novedad aportada por el representante municipal es que el futuro adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de tres meses para redactar el proyecto definitivo y de 18 meses para ejecutar las obras, por lo que la actuación completa tendrá un calendario estimado de 21 meses desde la firma del contrato. Un calendario con el que el gobierno local pretende acelerar la puesta en marcha de una de las iniciativas urbanísticas más ambiciosas de la última década en la ciudad.

El Ayuntamiento de Benidorm reactiva así el plan de transformación de la plaza de toros en el denominado Open Arena, tras completar el proceso de resolución del anterior contrato de redacción del proyecto que se elevó a un pago de 374.000 euros. Las aspiraciones del consistorio quedaron truncadas al no cumplir con los plazos establecidos para entrar en la financiación del programa Edusi, lo que provocó el replanteamiento de la actuación para adaptarla a las nuevas condiciones de financiación y ejecución. Ahora la actuación se acoge a los fondos del programa Edil.

La portavoz del gobierno local y concejala de Urbanismo, Lourdes Caselles, ya explicó en el pleno celebrado el pasado abril que el Ayuntamiento ha optado por un modelo de contratación conjunta que integrará en un único contrato tanto la redacción del proyecto como la ejecución de las obras. Con este sistema se busca agilizar los trabajos, evitar modificaciones posteriores y reducir riesgos derivados de posibles problemas estructurales ocultos en una rehabilitación de esta complejidad.

El proyecto Open Arena Benidorm contará con financiación europea a través de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL), dentro de la que el Ayuntamiento ha conseguido 6,4 millones de euros de fondos europeos en concurrencia competitiva. El resto de la inversión, 8,6 millones, será asumido con recursos municipales distribuidos en varias anualidades. De hecho, el borrador del presupuesto municipal de 2026 ya contempla una primera partida de 2,7 millones de euros destinada a esta actuación.

Entre 8.000 y 10.000 espectadores

La intervención supondrá la rehabilitación integral de la plaza de toros, descartando definitivamente su demolición, para convertirla en una infraestructura moderna, accesible y multifuncional. El futuro recinto tendrá capacidad para entre 8.000 y 10.000 espectadores, dependiendo del diseño final y de las condiciones normativas que se establezcan durante la redacción técnica.

El proyecto se articula en tres grandes ejes. El primero, denominado “Arena Live”, contempla la reconversión del coso taurino en un gran espacio para conciertos, eventos culturales, actividades deportivas y encuentros sociales durante todo el año. Según ha explicado el alcalde, el objetivo es recuperar el uso que históricamente tuvo este espacio antes de su cierre por problemas estructurales.

El segundo eje será “Arena Joven”, concebido como un centro juvenil abierto, inclusivo y multicultural. El espacio contará con aulas, salas multifuncionales y zonas orientadas a la formación, el ocio saludable y la participación juvenil.

La tercera actuación, “Arena Encuentro”, se centrará en la mejora urbana y de la conectividad entre los barrios de Els Tolls, Colonia Madrid, Salt de l’Aigüa y la zona norte de Foietes con el centro de Benidorm, especialmente a través del entorno del parque de l’Aigüera.

Plaza de toros degradada

Las actuaciones previstas abarcarán un área de unos 18.000 metros cuadrados y persiguen revitalizar una infraestructura construida en 1962 que llevaba años cerrada y degradada. El gobierno local defiende que Open Arena permitirá regenerar todo el entorno urbano y crear un nuevo espacio público alineado con los principios de sostenibilidad, eficiencia energética, movilidad y modernización urbana impulsados por la Agenda Urbana Europea.

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En sus declaraciones, Toni Pérez ha asegurado que el Open Arena “nace con la voluntad de tener un gran espacio para la cultura y para la juventud de Benidorm” y paralelamente ha defendido que el proyecto representa “la voluntad del gobierno local de pelear por proyectos estratégicos y buscar financiación europea para transformar la ciudad”.