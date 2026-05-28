La creación artística sale al paseo marítimo de Altea con el proyecto “Llenç a la mar” de la UMH

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Altea y la Facultad de Bellas Artes del Campus de Altea de la Universidad Miguel Hernández (UMH) han presentado este jueves el proyecto “Llenç a la mar”, un nuevo programa cultural “que convertirá el litoral alteano en un espacio abierto para la creación artística y el encuentro entre artistas y ciudadanía”, según ha manifestado la concejala de Cultura Pepa Victoria Pérez.

La primera edición de esta iniciativa se celebrará este próximo sábado 30 de mayo, a partir de las 10:00 horas, y transformará el Mirador del Paseo Marítimo de San Pedro en un espacio de creación artística en directo, donde el público podrá contemplar de cerca el proceso creativo de un estudiante del campus alteano.

En la presentación del proyecto, el decano de la Facultad de Bellas Artes de Altea, Javier Moreno, ha señalado que el estudiante Tomás Salazar Suaza “realizará en directo una gran obra pictórica inspirada en el paisaje mediterráneo. Ahí, el público podrá seguir de cerca todo el proceso creativo en una propuesta que busca hacer visible el trabajo artístico y acercar el arte contemporáneo a la calle”, ha afirmado.

Por su parte, la concejala de Cultura ha destacado que este proyecto pretende “sacar el arte a la calle como una manera de que la ciudadanía vea cómo trabajan los artistas, además de reforzar la integración del Campus de Bellas Artes en la vida cultural del municipio”. Mientras que el decano ha añadido que “Llenç a la mar” nace con la voluntad de “acercar de forma amable el proceso de creación artística al público y reconocer el talento emergente del alumnado que ya empieza a destacar dentro del ámbito artístico por la calidad de su trabajo”.

Javier Moreno ha indicado que el protagonista de esta primera edición, Tomás Salazar, “es un estudiante de origen colombiano cuya obra combina expresionismo, abstracción y surrealismo. Su estilo se caracteriza por el uso del acrílico aplicado con espátula y una paleta cromática singular condicionada por su daltonismo, rasgo que ha convertido en parte de su lenguaje artístico”, ha destacado.

Cartel anunciador del proyecto `Llenç a la mar´ / Facultad de BBAA de la UMH

Mostrando que hay detrás de una obra

Por su parte, Salazar Suaza ha explicado que el objetivo “es compartir con el público todo eso que sentimos los artistas además de mostrar qué hay detrás de una obra”, y ha agradecido la formación recibida en la Facultad de Bellas Artes de Altea, destacando las instalaciones del Campus y “la implicación del profesorado, su capacitación, su amor y su vocación de enseñanza”.

'Llenç a la mar' se incorpora así a las actividades de extensión cultural y artística promovidas desde el Campus de Altea de la UMH, “un espacio universitario estrechamente vinculado al entorno mediterráneo y concebido como un centro abierto a la experimentación artística contemporánea en donde la Facultad de Bellas Artes de Altea destaca por una metodología basada en la formación personalizada y en el acceso a talleres, laboratorios y espacios especializados para la práctica artística contemporánea, fomentando proyectos vinculados tanto a las artes plásticas como a las artes visuales y el diseño”, ha indicado el decano Moreno.

Asimismo, la concejala de Cultura ha asegurado que este proyecto “se enmarca dentro de la apuesta de la UMH y del Ayuntamiento de Altea por impulsar la proyección pública de los estudios artísticos y dar visibilidad al talento joven surgido del Campus de Altea, uno de los cuatro campus de la Universidad Miguel Hernández que mantiene una estrecha relación con el entorno cultural y social del municipio”.

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Por último, Javier Moreno ha declarado que la iniciativa del sábado “pretende consolidarse como un programa estable de intervenciones artísticas en espacios públicos, utilizando el paisaje mediterráneo como escenario y fuente de inspiración para futuras acciones culturales” y Pepa Victoria Pérez ha añadido que “la iniciativa refuerza, además, la apuesta conjunta del Ayuntamiento y la UMH por visibilizar el talento joven y acercar los estudios artísticos a la ciudadanía. El proyecto toma como escenario el litoral alteano, un enclave históricamente ligado a la inspiración artística y a la tradición cultural del municipio, donde desde hace décadas conviven galerías, talleres y espacios creativos vinculados a la luz y el paisaje de la bahía de Altea”.