La N-332 estrena un acceso directo al Hospital de La Vila que ahorra más de cuatro kilómetros de recorrido tras una inversión de 3,1 millones

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras de mejora del acceso viario al Hospital Marina Baixa desde la carretera N-332, en el término municipal de La Vila Joiosa, con la entrada en funcionamiento de un nuevo enlace directo al centro sanitario. La actuación, que ha supuesto una inversión de 3,1 millones de euros, busca resolver los problemas de accesibilidad existentes y reforzar la movilidad en uno de los principales corredores viarios de la comarca. Los conductores que procedan del sur de la comarca se ahorrarán a partir de ahora algo más de 4 kilómetros de recorrido.

El proyecto ha consistido en la construcción de un semienlace en la N-332 mediante nuevos ramales de entrada y salida hacia el hospital, además de la habilitación de glorietas en ambos lados de la vía para canalizar el tráfico y mejorar la seguridad de los desplazamientos. Con esta infraestructura, los conductores que acceden desde el sur disponen ahora de un itinerario más rápido y directo, lo que permite reducir en 4,4 kilómetros los recorridos necesarios hasta el complejo hospitalario.

La actuación se ha diseñado además con visión de futuro. Según ha destacado el Ministerio, el nuevo enlace es compatible tanto con la ampliación del Hospital Marina Baixa, actualmente en ejecución, como con una futura ampliación de capacidad de la N-332. Este corredor presenta ya características de autovía en el tramo contiguo de la variante de Benidorm, una circunstancia que ha sido tenida en cuenta en el desarrollo del proyecto.

Alta intensidad de tráfico

Junto al nuevo acceso principal, también se han ejecutado mejoras en el vial ya existente que conecta con el centro sanitario. Las obras han incluido la construcción de aceras, nuevas zonas de estacionamiento y un carril ciclista adaptado a la configuración urbana del entorno. Con ello, el Ministerio pretende favorecer una movilidad más segura y sostenible, facilitando tanto el acceso peatonal como los desplazamientos en bicicleta hacia el hospital.

La puesta en servicio del enlace supone asimismo una mejora estratégica para la circulación en la Marina Baixa. La nueva conexión a distinto nivel se sitúa entre los nudos de La Vila Joiosa centro y Benidorm sur, separados entre sí por más de seis kilómetros, lo que permite generar un nuevo punto de conexión intermedio en uno de los tramos con mayor intensidad de tráfico de la zona.

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El Hospital Marina Baixa da cobertura sanitaria a una amplia población de la comarca y concentra diariamente un elevado volumen de desplazamientos de pacientes, trabajadores y servicios de emergencia. La mejora de los accesos era una demanda recurrente debido a las dificultades de entrada y salida existentes hasta ahora, especialmente para los vehículos procedentes del sur de la provincia.