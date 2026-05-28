La Vila transformará Barberes Sud con grandes zonas de sombra y un parque totalmente accesible

El parque de Barberes Sud tendrá más zonas de sombra frente a las altas temperaturas tras las obras de remodelación de este entorno urbano de La Vila Joiosa que suponen una inversión de 423.114 euros y que integra también a la zona arqueológica romana. El proyecto pretende convertir el espacio en un lugar más accesible, sostenible y preparado para la época estival.

La intervención contempla una profunda transformación del espacio público mediante la creación de nuevas áreas de sombra, la mejora de los recorridos peatonales y la integración del patrimonio histórico en el entorno urbano. Las obras ya han comenzado y cuentan con financiación de la Generalitat Valenciana dentro del programa de cohesión entre destinos turísticos de la Comunitat Valenciana, integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado con fondos europeos Next Generation EU.

Uno de los principales objetivos del proyecto será mejorar el confort térmico del parque, especialmente durante los meses de más calor. Para ello, se instalarán pérgolas modulares en distintas zonas del parque del Palasiet y se reforzará el arbolado con especies autóctonas y caducifolias, entre ellas melias y jacarandas. Estas nuevas áreas de sombra combinarán soluciones naturales y artificiales y dispondrán de red de riego para garantizar su mantenimiento.

Para discapacidad visual

La actuación también dará un paso importante en materia de accesibilidad universal. El proyecto prevé la creación de itinerarios adaptados mediante adoquines de hormigón y bandas táctiles destinadas a facilitar la movilidad de personas con discapacidad visual. Además, se renovará el mobiliario urbano y se incorporarán paneles informativos inclusivos con pictogramas y códigos QR para mejorar la experiencia de todos los usuarios.

Otro de los ejes destacados del proyecto será la puesta en valor del patrimonio arqueológico de Barberes Sud. El entorno incorporará elementos interpretativos que permitirán a vecinos y visitantes conocer mejor la historia del enclave. La planimetría de la antigua villa romana quedará reflejada sobre el pavimento mediante distintas tonalidades, facilitando así la identificación visual de los restos arqueológicos.

Asimismo, se reservarán cerca de 300 metros cuadrados del yacimiento para futuras actuaciones de puesta en valor y se instalará iluminación específica para resaltar los restos durante la noche, reforzando el atractivo cultural y turístico del espacio.

El alcalde Marcos Zaragoza ha destacado que la actuación se centra en “mejorar la vida de los ciudadanos y también la experiencia de quienes visitan el municipio”, además de poner en valor la zona arqueológica “para que pueda ser visitada de forma accesible”.

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Por su parte, la concejala de Escena Urbana, Ana Alcázar, ha explicado que el proyecto combina “la creación de islas de sombra y la dotación de accesibilidad universal” con el objetivo de adaptar el parque a las nuevas necesidades urbanas y climáticas.