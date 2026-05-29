Altea rinde homenaje al pintor Alberto Romero con una gran exposición de su obra en el Palau Altea

La mañana de este viernes ha estado marcada por la inauguración en el Palau Altea Centre d’Arts de una exposición dedicada al pintor Alberto Romero, artista profundamente vinculado a la localidad desde que llegó con su familia el 29 de mayo de 1964. Las obras expuestas son parte de medio centenar de lienzos de gran tamaño que el artista ha donado al municipio para formar parte del fondo pictórico municipal. Hasta el 31 de diciembre estará abierta la exposición, que se dividirá en dos partes hasta ver colgada la totalidad de la donación.

Durante la inauguración de la muestra, la edil de Cultura, Pepa Victoria Pérez, ha explicado que esta primera exposición “supone solo una parte del conjunto donado, ya que muchas de las obras son de gran formato. Por este motivo, dentro de unos meses se llevará a cabo una re-inauguración para exhibir el resto de la colección”. Asimismo, la concejala ha indicado que el horario de visitas “es de martes a viernes, de 17:00 a 20:00 horas; y los viernes y sábados, de 11:00 a 13:00 horas”.

El acto inaugural ha contado con la presencia del alcalde de Altea, Diego Zaragozí, quien ha destacado la relevancia cultural y patrimonial de esta cesión. “La donación de cincuenta piezas al municipio de Altea representa un gesto de extraordinaria generosidad, incorporando un conjunto de gran valor artístico y documental al patrimonio público”, ha señalado. Asimismo, el alcalde ha subrayado que la exposición constituye “un reconocimiento institucional a la trayectoria de Alberto Romero y su contribución cultural”.

Zaragozí también ha querido agradecer personalmente el gesto del artista hacia la localidad: “Es un placer tener esta exposición tan contundente y bonita. En nombre del municipio de Altea te quiero dar las gracias por tu generosidad hacia el pueblo al que tú consideras tuyo”, le ha señalado al artista.

Por su parte, la concejala de Cultura ha mostrado su satisfacción por la colaboración realizada con el pintor y ha animado a vecinos y visitantes a disfrutar de la exposición. Además, ha recordado que la última vez que Alberto Romero expuso en Altea fue en 2013 en la Casa de Cultura. “Creemos que después de su trayectoria era de justicia hacer una exposición de su obra”, ha afirmado.

En el centro, el artista Alberto Romero con su familia, el alcalde y la concejala de Cultura de Altea frente a una de las obras expuestas en el Palau Altea. / Gabinete de prensa Ayuntamiento de Altea

Alberto Romero ha estado acompañado en el acto por su familia. Durante su intervención ha agradecido el apoyo recibido y ha compartido un emotivo recuerdo de su llegada a Altea hace más de seis décadas. “Hoy hace 62 años que llegué a Altea con mi familia. Llegamos en 1964 y lo que iba a ser una visita de verano se ha prolongado hasta hoy. Ha sido un tiempo muy feliz donde crecieron mis hijos y yo pude consolidar mi profesión de pintor en un ambiente amable y creativo”, ha expresado el artista.

Romero ha evocado también “la Altea de los años sesenta”, recordando el ambiente artístico y humano de aquella época. “Fue una etapa muy divertida que todos los que la vivimos no dejamos de recordarla”, ha comentado emocionado. El pintor ha concluido su intervención con una reflexión cargada de afecto y despedida: “Ahora, en esta para mí última vuelta del camino, me despido con cariño, dejando que mis cuadros sigan su camino”.

Tras las intervenciones institucionales y del propio artista, los asistentes al acto entre los que se encontraba parte de la Corporación Municipal y personas vinculadas al mundo intelectual y artístico de Altea, han recorrido la exposición y han compartido una tertulia en torno a la obra de Romero.

Trayectoria de Alberto Romero

Alberto Romero, nacido en Cuenca en 1942, es un reconocido pintor y escultor español cuya carrera artística comenzó a consolidarse tras instalarse en Altea en la década de los sesenta. A lo largo de su trayectoria ha residido también en Holanda, Alemania y Madrid, desarrollando exposiciones en distintos países europeos y en Estados Unidos.

Su obra ha evolucionado desde la figuración expresionista hacia propuestas más abstractas y experimentales, caracterizadas por la fuerza del color, las texturas y el uso de materiales diversos. A lo largo de los años ha realizado importantes proyectos expositivos inspirados en personajes históricos y figuras culturales, entre ellos series dedicadas a Cervantes, Alfonso X, Isabel la Católica o la Duquesa de Alba.

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Romero ha obtenido numerosos premios y reconocimientos en el ámbito de la pintura y la escultura, y su trabajo forma parte de colecciones públicas y privadas. Además, está considerado como uno de los artistas que contribuyeron a consolidar a Altea como un destacado refugio cultural y artístico del Mediterráneo.