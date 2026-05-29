Aqua Natura Benidorm estrena una atracción acuática diseñada para competir en grupo

Aqua Natura Benidorm amplía su oferta de ocio este verano con la incorporación de ‘Jungle Race’, una nueva atracción acuática diseñada para competir en grupo que abrirá sus puertas al público el próximo lunes, 1 de junio. Inspirada en la naturaleza salvaje y concebida para combinar velocidad, competición y diversión familiar, la nueva instalación se convertirá en una de las principales novedades de la temporada.

La atracción destaca por su diseño multitrack, una estructura que integra dos toboganes tubulares entrelazados y una gran caída abierta sobre una torre de salida de 11 metros de altura. Con un recorrido total de 135 metros, los usuarios podrán descender de forma simultánea a través de un trazado repleto de curvas, cambios de ritmo y tramos diseñados para potenciar la sensación de velocidad y competición.

Uno de los elementos más novedosos de ‘Jungle Race’ es su sistema de iluminación interior. A lo largo del recorrido, los visitantes atraviesan distintos efectos luminosos basados en cambios cromáticos, destellos dinámicos y transiciones de color que transforman el interior de los tubos en una experiencia inmersiva. Esta combinación de movimiento y luz añade una dimensión sensorial adicional al descenso.

La nueva instalación ha sido concebida para fomentar la participación en grupo, permitiendo que familiares y amigos compartan la experiencia y comparen sus recorridos en un entorno pensado para todas las edades. El diseño de la atracción favorece la interacción entre los usuarios y convierte cada descenso en una experiencia diferente.

‘Jungle Race’ se integra además con La Cresta, una de las atracciones de mayor intensidad del parque, configurando un conjunto de grandes toboganes que amplía las propuestas dirigidas a quienes buscan experiencias acuáticas de mayor dinamismo.

Con motivo de la apertura de la nueva atracción, Aqua Natura Benidorm pondrá en marcha una promoción especial durante el mes de junio con un descuento especial de 12 € en cada entrada combinada. Además, el próximo 27 de junio celebrará una jornada especial que contará con la actuación del DJ y productor valenciano, Jairo Ginestar.

Con esta incorporación, Aqua Natura Benidorm continúa ampliando y renovando su oferta de atracciones, reforzando su apuesta por experiencias acuáticas innovadoras dirigidas al público familiar.

Sobre Aqua Natura Benidorm

Mapa de ubicación de Aqua Natura.

Aqua Natura Benidorm es un parque acuático diseñado para ofrecer experiencias adaptadas tanto al ocio familiar como a eventos empresariales y corporativos. Sus instalaciones cuentan con una amplia oferta de atracciones, zonas de descanso y restauración, convirtiéndolo en un destino de referencia para el turismo en la Costa Blanca.