Un géiser inesperado convierte Pont de Montcau en el “Aquapark” de Altea

Lo que debía ser una jornada más de obras en la calle Pont de Montcau acabó este viernes convertido en todo un espectáculo acuático en pleno centro de Altea. A mediodía, una de las nuevas tuberías que se están instalando dentro del ambicioso proyecto de remodelación integral del vial reventó de forma repentina en la confluencia con la calle Filharmònica, provocando un enorme géiser de agua que cruzó la calle como si de una atracción de parque acuático se tratara.

La escena, digna de una película de catástrofes… pero en versión alteana, terminó con miles de litros de agua entrando directamente en la zapatería Montiel, situada justo enfrente del punto de la rotura. El resultado: género empapado, daños materiales que podrían ascender a varios miles de euros y tres horas sin suministro de agua en la zona.

El chorro de agua cruza la calle Pont de Montcau en Altea. / INFORMACIÓN

Varios vecinos grabaron el impresionante chorro de agua con sus teléfonos móviles y los vídeos no tardaron en correr por redes sociales y grupos de WhatsApp. En cuestión de minutos comenzaron a circular memes que comparaban la calle Pont de Montcau con “un parque acuático improvisado”, una “fiesta del agua” o incluso “el nuevo recorrido acuático de l’Arbret de Sant Joan”.

Hasta el lugar se desplazaron técnicos municipales para evaluar los daños y tratar de averiguar qué provocó la avería. Algunos vecinos quitaban hierro al asunto asegurando que “casi ha sido una suerte que la tubería haya reventado ahora, mientras estaba al descubierto, porque si llega a pasar después de asfaltar habría tocado romper toda la calle otra vez”.

La concejala de Infraestructuras, Aurora Serrat, explicó que “solo ha habido daños materiales en la calle, aunque la parte más perjudicada ha sido claramente la zapatería”. La edil recordó además que este tipo de incidentes “pueden ocurrir en obras de esta envergadura” y admitió que no es la primera vez que se rompe una tubería durante los trabajos “ni probablemente será la última”.

Obras de remodelación por valor de casi 1,9 millones de euros

Y es que la remodelación de Pont de Montcau no es precisamente una obra menor. El proyecto, adjudicado a la empresa murciana Construcciones Urdecon por casi 1,9 millones de euros y con un plazo de ejecución de doce meses, está considerado como una de las actuaciones urbanísticas más importantes llevadas a cabo en Altea en los últimos años.

Las obras afectan a una arteria clave que conecta el casco antiguo con la zona marítima y bajo la que discurre un auténtico laberinto de infraestructuras hidráulicas y de saneamiento con más de medio siglo de antigüedad. De hecho, desde el Ayuntamiento ya se había advertido antes del inicio de los trabajos de que muchas conducciones presentaban grietas, hundimientos, juntas abiertas y conexiones defectuosas que estaban provocando filtraciones y humedades en edificios cercanos.

La actuación nació inicialmente como una petición vecinal dentro de los Presupuestos Participativos de 2019 para mejorar la accesibilidad de las aceras, pero terminó evolucionando hacia una transformación mucho más ambiciosa. El objetivo final pasa por renovar completamente las infraestructuras subterráneas, mejorar el drenaje, ampliar zonas peatonales, incorporar arbolado y modernizar toda la imagen urbana de una de las calles más transitadas del municipio.

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Mientras tanto, los comerciantes de la zona intentan convivir con cortes, desvíos y ahora también con géiseres inesperados. Al menos, eso sí, los vecinos se lo están tomando con humor. Porque en Altea ya hay quien dice que Pont de Montcau no está en obras: está “en modo verano”.