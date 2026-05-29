La huelga educativa pone el foco en el deterioro del Vasco Núñez de Balboa y los graves riesgos de seguridad en el Mediterrània de Benidorm

La huelga educativa convocada en la Comunidad Valenciana ha servido para visibilizar una realidad que docentes y familias llevan años denunciando: el deterioro progresivo de muchos centros públicos. En Benidorm, dos ejemplos concentran buena parte de esas reivindicaciones. La comunidad educativa del CEIP Vasco Núñez de Balboa y la asamblea de profesorado del IES Mediterrània han decidido alzar la voz para denunciar unas carencias que consideran incompatibles con una educación pública digna y segura. Problemas comunes de infraestructuras antiguas y riesgo para los usuarios, tanto en prevención de riesgos laborales como de vigilancia de accesos por falta de personal, son solo algunas de las deficiencias que señalan estos dos centros.

En el caso del CEIP Vasco Núñez de Balboa, uno de los aspectos que más recalcan docentes y familias es precisamente la unidad de toda la comunidad educativa. Profesorado, AMPA y familias coinciden en que la situación del centro requiere actuaciones urgentes y profundas. El colegio, con cerca de medio siglo de antigüedad, arrastra importantes problemas estructurales derivados del paso del tiempo y de la falta de inversiones integrales.

Entre las principales deficiencias denuncian la existencia de barreras arquitectónicas y la ausencia de ascensor en el edificio. Esta situación provoca que, cuando algún alumno tiene problemas de movilidad o lesiones temporales, toda la actividad deba reorganizarse en la planta baja por lo que juzgan como una situación impropia de un centro educativo público en pleno 2026.

También alertan de graves problemas de eficiencia energética. Las ventanas son muy antiguas, muchas no cierran correctamente y las aulas se convierten en auténticos hornos durante los meses de calor. Aunque el centro dispone de placas solares, la instalación eléctrica es tan antigua que los automáticos saltan ante cualquier pequeña sobrecarga, dificultando incluso el uso normal de equipos eléctricos.

Unidad de aseos en el Vasco Núñez de Balboa, sin una reforma integral. / INFORMACIÓN

Techos que se desploman

El deterioro también afecta a los espacios exteriores. Las pistas deportivas presentan numerosas zonas desconchadas y con desperfectos que pueden provocar caídas. El patio, de enormes dimensiones, apenas dispone de sombras, un problema que se agrava cada año por las altas temperaturas. A ello se suma un mobiliario envejecido y unas instalaciones que, pese a pequeñas mejoras realizadas en los últimos años, continúan ofreciendo una imagen de desgaste generalizado.

Uno de los episodios que más preocupación generó este invierno en la comunidad educativa fue el estado del techo del comedor escolar cuyo estado próximo al desplome llevó a que los alumnos tuvieran que comer en los pasillos o en las aulas. El problema fue finalmente subsanado pero evidenció el nivel de deterioro del centro y la necesidad de una actuación integral y es que diez años antes ocurrió un hecho similar con el gimnasio lo que denota el abandono en inversiones amplias en un centro de cinco decenas de años de antigüedad.

Desde el colegio recuerdan además que existía una asignación prevista dentro del Pla Edificant, aunque lamentan que las inversiones no hayan llegado al ritmo esperado. “Se han hecho cosas, pero no lucen porque el colegio es enorme y necesita una reforma mucho más profunda”, explican desde la comunidad educativa, que reclama “medidas más radicales” para evitar que el deterioro continúe avanzando.

Sin protección contra incendios

La situación del IES Mediterrània de Benidorm presenta igualmente un panorama muy crítico. La asamblea de docentes del centro ha elaborado un extenso documento remitido tanto a la Conselleria de Educación como al Ayuntamiento de Benidorm en el que detallan más de una veintena de problemas relacionados con infraestructuras, seguridad y falta de personal.

Las bocas de incendios del IES Mediterrània no funcionan desde hace cinco años. / INFORMACIÓN

Una de las principales reclamaciones hace referencia a los más de 600.000 euros comprometidos a través del Pla Edificant y que, según denuncian, siguen sin ejecutarse. Parte de esa inversión iba destinada a la ampliación y reforma del comedor pedagógico de la escuela de hostelería del centro, así como a resolver graves problemas en las instalaciones contra incendios.

El profesorado alerta de que las bocas de incendio no funcionan desde hace cinco años y que existen importantes deficiencias en la señalización y dotación de extintores. También denuncian la ausencia de planes de autoprotección y prevención de riesgos laborales, además de revisiones técnicas desfavorables tanto en instalaciones eléctricas como en ascensores.

La asamblea denuncia además problemas de goteras en espacios como el gimnasio y la biblioteca, deficiencias en calefacción, aulas deterioradas y laboratorios sin equipamiento básico de seguridad. A ello se suma la falta de adaptación climática del centro: el 99 % del patio es cemento, apenas existen sombras ni arbolado y el complejo carece de sistemas adecuados de climatización.

Otro de los aspectos que más preocupa al profesorado es la falta de sustituciones y personal administrativo. Según denuncian, el centro ha llegado a pasar semanas sin conserjes ni administrativos, algo que consideran especialmente grave en un instituto con alumnado menor de edad y varios edificios.

Una silla del profesorado en un aula del Mediterrània. / INFORMACIÓN

Bachillerato pasa de tres líneas a dos

Además, el próximo curso el instituto perderá una línea de Bachillerato y pasará de tres grupos a dos, una decisión ya comunicada por Conselleria a la dirección del instituto. Esto supondrá aumentar todavía más las ratios y concentrar al alumnado en aulas más masificadas.

Desde parte del profesorado interpretan esta situación como “una degradación consciente del sistema educativo público para favorecer la privatización”, comparando el modelo con lo ocurrido en otras comunidades autónomas como Madrid.

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La huelga educativa ha convertido así al Vasco Núñez de Balboa y al IES Mediterrània en dos símbolos de una reivindicación más amplia con la exigencia de inversiones reales, seguridad y condiciones dignas para la escuela pública valenciana.