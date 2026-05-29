El PP de Callosa d’en Sarrià respalda la propuesta reivindicativa de los profesores y rechaza la moción educativa del PSOE

El Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià vivió en el último pleno municipal un intenso debate centrado en la situación de la educación pública y las reivindicaciones del profesorado. La sesión estuvo marcada por la presencia de numerosos docentes que participan en las movilizaciones y huelgas convocadas en defensa de mejoras para el sistema educativo valenciano. En el mismo se debatieron dos propuestas relacionadas con las condiciones laborales del profesorado, pero ambas recibieron un tratamiento muy distinto por el equipo del gobierno del PP.

El PP decidió respaldar la propuesta presentada por Compromís, alineada con las demandas trasladadas por la comunidad educativa, mientras que rechazó la iniciativa defendida por el PSOE.

La moción apoyada por los populares planteaba una batería de medidas destinadas a reforzar la educación pública y atender las principales reivindicaciones de los docentes. Entre las propuestas destacaban la reducción de las ratios en las aulas, el incremento de plantillas docentes, la mejora de las condiciones laborales del profesorado, el impulso de la enseñanza en valenciano y la reducción de la carga burocrática que soportan los centros educativos.

Desde el Partido Popular señalaron que decidieron apoyar esta iniciativa porque estaba “centrada en las necesidades reales de la comunidad educativa” y porque se alejaba de planteamientos de confrontación política. Los populares defendieron durante el debate la necesidad de alcanzar acuerdos amplios que permitan mejorar la calidad educativa y aportar estabilidad tanto al profesorado como al alumnado.

Fuentes del grupo municipal popular explicaron tras la sesión plenaria que la educación pública requiere “consenso, diálogo y medidas eficaces” para afrontar los problemas estructurales que arrastra desde hace años el sistema educativo. En este sentido, insistieron en que las reivindicaciones de los docentes deben abordarse desde la responsabilidad institucional y no desde el enfrentamiento partidista.

Matices

En cambio, la moción presentada por el grupo socialista no logró el respaldo del PP ni tampoco el de Valencia Unida. El texto del PSOE instaba a la Conselleria de Educación a intensificar las negociaciones con los sindicatos docentes para alcanzar acuerdos “globales, sostenibles y satisfactorios” que permitieran resolver el conflicto abierto en el ámbito educativo.

Sin embargo, desde las filas populares consideraron que la propuesta socialista incorporaba un discurso “más político que educativo”. Además, criticaron que se intentara trasladar la idea de que los problemas de la enseñanza pública son recientes, cuando, según defendieron, muchas de las dificultades actuales vienen produciéndose desde hace años.

El PP mencionó que la prioridad debe ser mejorar la calidad del sistema educativo, reforzar la atención a la diversidad y garantizar más recursos para los centros escolares, especialmente en municipios de la Marina Baixa. Asimismo, insistieron en evitar que la educación se convierta en un elemento de confrontación política permanente.

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El debate celebrado en Callosa d’en Sarrià volvió a poner sobre la mesa cuestiones clave como la situación laboral del profesorado, la falta de recursos educativos, la necesidad de reducir la burocracia en los centros y la importancia de seguir reforzando la educación pública en la Comunidad Valenciana.