El PP dice que el Gobierno de España “desprecia” a Benidorm porque no gestiona suelo para la construcción de viviendas de protección

La portavoz popular del Ayuntamiento de Benidorm, Lourdes Caselles, ha denunciado este viernes lo que considera un “desprecio” del Gobierno de España a Benidorm por no incluirle en la promoción de vivienda pública a la que ha incorporado a siete municipios de la provincia con un total de 330 viviendas. El último pleno ordinario votó esta semana una moción para solicitar la cesión de viviendas y suelo a través de la entidad pública Casa 47, una petición que el PP considera desatendida.

Caselles ha lamentado “que para el Gobierno de Pedro Sánchez, Benidorm nuevamente no exista”, a pesar de que el pleno de la Corporación aprobó el pasado lunes por unanimidad una moción solicitando la cesión gratuita al Consistorio benidormense de viviendas, suelos y solares propiedad de la Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) y Casa 47 ubicados en el término municipal, con el fin de incrementar el parque municipal de la vivienda.

La Sareb dispondría de esos activos en Benidorm, según ha relatado Caselles, que se ciñe a la disposición de la entidad en su página web y a las conversaciones que el alcalde Toni Pérez mantiene desde hace meses con la Sareb. La portavoz denunciaba en este sentido que el contacto del primer edil con la entidad pública no han tenido avance ni respuesta y que como consecuencia se llevó a pleno solicitar formalmente la cesión.

Lo que la Sareb tiene en Benidorm

Según la información publicitada por la propia Sareb, el también conocido como “banco malo” dispondría en la ciudad de, al menos, 13 viviendas y 76 solares.

Mientras tanto la portavoz ha informado que en el comunicado emitido el jueves por el Ministerio de la Vivienda, Casa47 anunció la próxima promoción de vivienda pública en siete municipios de la provincia de Alicante. En concreto, en Dénia, Elche, Monóvar, Novelda, Orihuela y Pedreguer, donde prevé impulsar 157 viviendas; y en Alcoy, donde se van a ejecutar otras 170 viviendas asequibles en terrenos de la antigua Colonia de Aviación.

Caselles aseguraba alegrarse de que en estos municipios Casa 47 “se acuerde de cumplir con su obligación de facilitar el acceso a la vivienda” y se ha mostrado a favor del papel primordial de los ayuntamientos en la gestión de la vivienda pública aunque ha objetado que este tipo de anuncios desde el Gobierno “vuelven a dejar en evidencia que a Benidorm no nos quieren, no nos escuchan, y ni siquiera nos responden cuando les hacemos una petición, mientras que a otros municipios les atienden sin ni siquiera haberlo pedido”, ha censurado.

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Tras recordar la actual construcción de 117 viviendas de protección en la zona de Poniente de Benidorm y la promesa de construcción de 600 más en un futuro, Caselles ha conminado al grupo socialista a que se dirija “a los suyos para decirles que una vez más se están riendo de nosotros” recordando que los ediles del PSOE también votaron a favor de la moción.