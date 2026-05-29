PSOE y PP chocan por la reforma de la plaza de toros de Benidorm: unos denuncian “despilfarro” y otros defienden un proyecto “más ambicioso”

El enfrentamiento político en torno a la remodelación de la plaza de toros de Benidorm ha vuelto a intensificarse después de que el gobierno local anunciara que ya está en disposición de licitar la redacción y ejecución del proyecto Benidorm Open Arena. Mientras el Grupo Municipal Socialista acusa al ejecutivo de Toni Pérez de “tirar a la basura” el anterior proyecto financiado con fondos europeos EDUSI, el Partido Popular defiende que la nueva iniciativa supone una apuesta “más ambiciosa” y con mayor respaldo económico de la Unión Europea.

Indemnización

Desde el PSOE, el portavoz adjunto Sergi Castillo ha denunciado la “nefasta gestión” del gobierno municipal al abandonar el proyecto inicial, cuyo diseño tuvo un coste de 374.000 euros procedentes de fondos EDUSI. Además, los socialistas recuerdan que el Ayuntamiento deberá indemnizar con 5.620 euros a la empresa adjudicataria tras la extinción del contrato original.

Castillo ha criticado que “han hecho las cosas tan mal que no solo abandonaron un proyecto sin mover ni una sola piedra perdiendo millones de ayudas europeas, sino que también tenemos que indemnizar al contratista”. Asimismo, ha censurado que el nuevo planteamiento contemple destinar otros 726.000 euros a la redacción de proyectos y dirección de obra del futuro Open Arena.

El edil socialista también ha puesto el foco en las modificaciones introducidas respecto al diseño inicial, asegurando que han desaparecido algunos usos sociales y culturales previstos anteriormente. Según ha señalado, el nuevo anteproyecto ya no incluye la biblioteca ni el espacio multicultural e interreligioso anunciados en la primera propuesta, pese a mantener una inversión global cercana a los 15 millones de euros.

Además, el PSOE ha advertido del riesgo de que vuelvan a perderse fondos europeos si la actuación no llega a ejecutarse en plazo. “Veremos si esta vez son capaces de terminar la obra y no pierden también los 6,4 millones de los nuevos fondos europeos concedidos”, ha apuntado Castillo.

Más financiación

Frente a estas críticas, la portavoz del gobierno local y concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, ha defendido que el nuevo proyecto multiplica por más de cuatro la financiación europea inicialmente prevista. Según ha explicado, el plan vinculado a la EDUSI contaba con 1,5 millones de euros de subvención europea, mientras que el Benidorm Open Arena ha obtenido 6,4 millones dentro de la convocatoria EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado Local).

Caselles ha subrayado que el Ayuntamiento mantendrá una aportación municipal similar a la contemplada en el primer proyecto -8,5 millones de euros- pero con un respaldo europeo “mucho mayor”. “El compromiso del Ayuntamiento se mantiene intacto, pero reforzado con más apoyo de Europa”, ha afirmado.

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La portavoz popular ha defendido además que el Benidorm Open Arena responde a las necesidades actuales de la ciudad y ha detallado las tres grandes actuaciones previstas. La primera, denominada ‘Arena Live’, contempla la rehabilitación de la plaza de toros; la segunda actuación, ‘Arena Joven’, prevé la creación de un centro juvenil con aulas y espacios multifuncionales orientados a la formación, el ocio y la participación juvenil; y el ‘Arena Encuentro’ busca mejorar la conexión urbana entre los barrios de Els Tolls-Salt de l’Aigüa, Foietes y el centro de la ciudad. Para Caselles “el único problema real de los socialistas con el Benidorm Open Arena es que es un proyecto impulsado por un gobierno del PP”, y ha defendido que se trata de una propuesta “interesante, completa e integradora” para ampliar las dotaciones culturales y juveniles de Benidorm.