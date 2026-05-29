Terra Mítica reabre sus puertas con más de 30 atracciones y espectáculos para toda la familia

El complejo de ocio de Benidorm, Terra Mítica, ha iniciado una nueva aventura. El parque temático del Mediterráneo abrió sus puertas, en una nueva temporada, el pasado 15 de mayo. Con ello, regresan los personajes más emblemáticos como el corsario más temido de todos los mares, Barbarroja, o el Caballero Negro junto a su inseparable escudero. Barbarroja se convierte en el protagonista indiscutible de las tardes, ya que pone el broche de oro a cada jornada. Por su parte, el Caballero Negro, a lomos de su corcel Carbón, estrena auditorio ubicado en el área de Las Islas; un nuevo enclave para dar rienda suelta a sus alocadas aventuras.

Las Islas e Iberia, en el corazón de la leyenda

Dos de las cinco áreas temáticas que conforman el mapa de Terra Mítica. En Las Islas, se concentra gran parte de la tradición del parque, así como su oferta de diversión más familiar. Es el caso de Los Rápidos de Argos, una de las atracciones estrella del complejo.

En cuanto a espectáculos, El Torneo no es el único show a destacar en esta zona. El Circo de las mariposas, que se representa en el auditorio de Pandora, se ha convertido en un imprescindible, dada su puesta en escena mágica y sorprendente.

El corsario más temido de todos los mares, Barbarroja. / INFORMACIÓN

Junto a Las islas, Iberia ofrece otra de las joyas del parque: Barbarroja, el tesoro perdido, Este espectáculo se alza como el buque insignia del complejo. Piratas, mucha acción y una puesta en escena al más puro estilo cinematográfico convierten a este show en el más aclamado. Cada día, los visitantes pueden revivir las peripecias de una singular tripulación a las órdenes del temido corsario.

Y hablando de emblemas, no pueden faltar atracciones como Arietes ─los icónicos coches de choque─ y Jabatos, la versión mini de los mismos, para sacar a grandes y pequeños el niño que llevan dentro.

Cinco áreas temáticas con diversión para todos

En Terra Mítica, la diversión no tiene límites.

Cada área ofrece atracciones a la medida de cada usuario. Es el caso de Cataratas del Nilo, en Egipto; una vertiginosa montaña rusa acuática en la que los visitantes viajan en sarcófagos emulando la huida de los egipcios. Para los más pequeños de la casa, existe su versión mini llamada Akuatiti.

El Circo de las mariposas, un espectáculo que se ha convertido en un imprescindible. / INFORMACIÓN

El área de Grecia alberga las atracciones más extremas como Titánide: una montaña rusa invertida que se desliza realizando loopings de 360 grados a más de 100 km por hora. Synkope es otro ejemplo de adrenalina disparada. El gran péndulo es una de las atracciones más impactantes del parque y también de las más premiadas a nivel internacional con el reconocimiento, entre otros, del European Star Award.

En el área de Roma se alzan otros must have del parque, en lo que a atracciones se refiere: Tornado, la torre de 100 metros con sillas voladoras; Inferno, la montaña rusa vertical con incesantes giros a más de 60 km por hora; o El Vuelo del Fénix, la famosa caída libre de Terra Mítica desde 54 metros en tan solo 3 segundos. De nuevo, en esta zona se concentra buena parte de la propuesta de diversión para los más pequeños como Ayquesustus, el hermano pequeño de El Vuelo del Fénix; Rotundus o Kexoke.

Mapa de Terra Mítica.

En total, más de 30 atracciones de distintos niveles de intensidad, para todos los gustos y edades y una decena de espectáculos y animación en vivo para hacer de la visita a Terra Mítica, una experiencia inolvidable. Más información en Website corporativa Terra Mítica BenidormTerra Mítica Park