Detenido en Benidorm por alquilar viviendas ajenas y quedarse con el dinero de las reservas

La Policía Nacional ha detenido en Benidorm a un hombre de 59 años como presunto autor de delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental por alquilar viviendas de las que no era propietario ni tenía derecho de usufructo, tanto para largas estancias como para periodos vacacionales.

La investigación se inició a raíz de varias denuncias presentadas por ciudadanos que aseguraban haber sido víctimas de un mismo individuo, que ofrecía inmuebles en alquiler en Benidorm y cobraba cantidades de dinero sin llegar a formalizar la ocupación de las viviendas o sin estar legitimado para arrendarlas.

Uno de los primeros casos denunciados corresponde a una trabajadora que, a través de un compañero, contactó con el sospechoso para alquilar una vivienda de larga estancia. Tras entregarle 650 euros en concepto de fianza y firmar un contrato de arrendamiento con entrada prevista para el 1 de abril, recibió un mensaje un mes antes de la fecha acordada en el que se le comunicaba que los propietarios habían decidido no alquilar el inmueble. Aunque el hombre se comprometió a devolver el dinero, nunca lo hizo y terminó bloqueando a la afectada. Según la investigación, utilizó el mismo procedimiento con otras dos personas de su entorno laboral.

Otra de las denuncias fue presentada por la propietaria de una vivienda situada en el mismo edificio en el que residía el investigado. La mujer aseguró haberle prestado las llaves durante unos días para alojar a unos familiares. Meses después descubrió que el inmueble estaba ocupado por una pareja que afirmó residir allí tras haberlo alquilado al sospechoso por 700 euros mensuales, abonados en efectivo.

Las pesquisas también revelaron presuntas estafas relacionadas con alquileres vacacionales. Un hombre de Gijón denunció haber pagado 350 euros por la reserva de un apartamento en Benidorm para pasar unos días de vacaciones. Sin embargo, al llegar a la ciudad no logró contactar con el arrendador y fue informado por el conserje del edificio de que no era el único afectado por una situación similar.

Plazas de aparcamiento

El caso de mayor perjuicio económico denunciado está relacionado con la supuesta venta de una plaza de garaje. La víctima, una ciudadana holandesa propietaria de una vivienda en el mismo edificio que el investigado, negoció con él la compra de una plaza por 22.000 euros. Tras firmar un contrato de arras y entregar 2.200 euros como señal, reservó vuelos y alojamiento para desplazarse a Benidorm y formalizar la operación.

Días antes de la fecha prevista para la compraventa, el hombre le comunicó que la operación no podía cerrarse debido a supuestos problemas de salud de la parte vendedora. Posteriormente, la afectada descubrió que el contrato de arras había sido falsificado y que la plaza de garaje ni siquiera estaba en venta. La denuncia cifra el perjuicio económico sufrido en más de 4.300 euros, incluyendo la señal entregada y los gastos derivados de los desplazamientos y reservas que no pudo recuperar.

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Tras reunir los indicios e identificar plenamente al sospechoso, los agentes del Grupo VI de Policía Judicial de la Comisaría de Benidorm procedieron a su detención. La Policía Nacional no descarta que puedan existir más víctimas relacionadas con estos hechos. Una vez concluidas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de los juzgados de instrucción de Benidorm.