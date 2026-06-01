Altea Emprende abre inscripciones para su octava edición con un premio de 2.000 euros y nuevas actividades formativas

El Ayuntamiento de Altea y el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) han puesto en marcha la octava edición de Altea Emprende, un programa gratuito destinado a apoyar a emprendedores y startups de reciente creación mediante formación especializada, asesoramiento personalizado, encuentros empresariales y una convocatoria de premios que busca fomentar la innovación y el desarrollo económico en la comarca.

La presentación oficial de esta nueva edición ha tenido lugar este lunes en una rueda de prensa en la que han participado el concejal de Hacienda, Comercio, Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Altea, José María Borja, y el director del Área de Emprendimiento del Parque Científico de la UMH, Javier Sancho, quienes han explicado que la iniciativa “pretende impulsar la creación, consolidación y crecimiento de nuevos proyectos empresariales capaces de generar empleo cualificado, atraer inversión y contribuir a la diversificación del tejido productivo local”. Sancho ha añadido que las personas interesadas “ya pueden presentar sus solicitudes a través de la plataforma habilitada por el programa Emprende a través de la web www.emprendeumh.es/altea”.

Premio económico y acompañamiento especializado

José María Borja ha destacado que “uno de los principales atractivos de Altea Emprende es el premio de 2.000 euros destinado al mejor proyecto emprendedor de Altea, la comarca o perteneciente al ámbito de las Industrias Creativas y Culturales” y ha anunciado que este reconocimiento “se entregará en el marco de la XVI Maratón de Creación de Start-ups UMH, por lo que los participantes de Altea Emprende que deseen optar al galardón deberán concurrir también a esta convocatoria universitaria”.

El director del Área de Emprendimiento del Parque Científico de la UMH ha aseverado que más allá del incentivo económico, “los diez proyectos seleccionados recibirán un completo programa de acompañamiento empresarial. Entre los beneficios se incluyen tutorías periódicas con especialistas, talleres para la validación y consolidación de modelos de negocio, asesoramiento estratégico y acceso a la red de expertos, investigadores y empresas colaboradoras vinculadas al Parque Científico de la UMH”.

Por su parte, el concejal de Hacienda, Comercio, Emprendimiento e Innovación ha informado que los participantes “podrán beneficiarse de descuentos en servicios de prototipado, producción audiovisual y formación especializada, así como del acceso gratuito a espacios de incubación empresarial y orientación para la captación de ayudas europeas a través de la Agencia de Desarrollo Local de Altea”.

El programa también contempla acciones específicas para mejorar las habilidades de comunicación y presentación pública de los emprendedores, además de facilitar la difusión de sus iniciativas a través de los canales de comunicación del PCUMH y de distintos medios informativos.

Cartel anunciador de la 8ª Altea Emprende / INFORMACIÓN

Dos jornadas para inspirar y formar a futuros emprendedores

Como complemento al desarrollo habitual de Altea Emprende, la edición de 2026 “incorpora dos actividades abiertas al público que pretenden acercar experiencias reales de emprendimiento y proporcionar herramientas prácticas para la puesta en marcha de proyectos empresariales”, ha señalado José María Borja además de destacar que ambas iniciativas “se desarrollan dentro del convenio de colaboración existente entre el consistorio alteano y la Universidad Miguel Hernández”.

La primera de estas actividades tendrá lugar el próximo 11 de junio bajo el formato “Start-up Talks”, una sesión centrada en el proceso de creación y crecimiento de marcas capaces de alcanzar notoriedad internacional.

Borja ha manifestado que la jornada “se celebrará a las 19:00 horas en el Tsunami Beach Bar de Altea y contará con la participación de Jorge Sandua, fundador de PutosModernos, y Matías Fernández, CEO de Vacavaliente”. Ambos emprendedores “explicarán cómo nacieron sus proyectos, las estrategias utilizadas para diferenciarse en mercados altamente competitivos y las campañas que les han permitido posicionarse y expandirse internacionalmente”, ha indicado el edil.

Javier Sancho ha explicado que PutosModernos “se ha convertido en una de las marcas más reconocibles del ámbito digital gracias a su particular combinación de humor, creatividad y marketing viral, acumulando una comunidad superior a los 750.000 seguidores”, mientras que Vacavaliente “ha logrado construir una propuesta empresarial basada en el diseño sostenible, transformando cuero reciclado en productos con identidad propia y presencia en mercados internacionales”.

Por su parte, Borja ha calificado a ambas empresas como ejemplos “punteros” de innovación y crecimiento empresarial, destacando el valor que supone para los emprendedores locales conocer de primera mano experiencias de éxito consolidadas.

Reconocimiento al proyecto ganador de la anterior edición

La sesión del 11 de junio servirá además “para realizar la entrega oficial del premio correspondiente a la séptima edición de Altea Emprende”, ha anunciado el edil tras recordar que la ganadora “fue la emprendedora Clara Solbes con su proyecto Inmure, una iniciativa centrada en la creación de kits de pintura mural sostenible destinados a familias y parejas que desean desarrollar sus propios murales en casa sin necesidad de conocimientos previos”. Una propuesta que busca “democratizar el acceso a la creación artística y fomentar experiencias compartidas mediante una metodología guiada, accesible y creativa”.

José María Borja ha añdido que tras la entrega de premios, “la jornada concluirá con un espacio de networking que permitirá a asistentes, emprendedores, empresas y entidades colaboradoras intercambiar experiencias y explorar posibles oportunidades de colaboración” y ha señalado que el evento “cuenta, además, con la colaboración de Lab Altea y Jovempa Marina Baixa”.

Un taller para transformar ideas en negocios viables

Javier Sancho ha explicado que la segunda actividad programada dentro de esta edición se celebrará el 19 de junio bajo el título “Convierte tu idea en negocio”. La sesión tendrá lugar a partir de las 9:30 horas en las Bodegas Sendra-González y estará orientada “a personas que deseen validar una idea empresarial o reforzar proyectos que se encuentran en fases iniciales de desarrollo”.

Durante el taller, los técnicos del PCUMH Germán Sánchez, Carlos Fabra y Alejandro Linde “ofrecerán herramientas prácticas para diseñar modelos de negocio sostenibles y competitivos”, ha indicado Sancho además de añadir que los participantes “trabajarán aspectos fundamentales como la identificación de clientes y mercados, la propuesta de valor, el análisis de la competencia, las estrategias de monetización y la elaboración de hojas de ruta que permitan convertir una idea en un proyecto empresarial sólido”. Con esta actividad, la organización espera ayudar a los emprendedores a identificar fortalezas, detectar oportunidades y minimizar riesgos en las fases tempranas de sus iniciativas.

Cerca de 200 emprendedores y más de 100 proyectos desde su creación

La puesta en marcha de esta octava edición reafirma la apuesta conjunta del Ayuntamiento de Altea y el Parque Científico de la UMH por el emprendimiento como herramienta de desarrollo económico y generación de oportunidades.

Desde su creación, Altea Emprende ha registrado cerca de 200 participantes y más de un centenar de proyectos empresariales. Durante este periodo, el programa ha distribuido alrededor de 20.000 euros en premios, además de ofrecer asesoramiento y acompañamiento a numerosas iniciativas emprendedoras.

Estos datos “reflejan la consolidación de una iniciativa que ha contribuido a fortalecer el ecosistema empresarial de Altea y su entorno, favoreciendo la aparición de nuevas empresas innovadoras y la conexión entre emprendedores, instituciones y agentes económicos”, ha asegurado José María Borja.

Durante la presentación, tanto Borja como Javier Sancho han animado a emprendedores, startups, profesionales y ciudadanos interesados a participar en las distintas actividades previstas y aprovechar las oportunidades de formación, asesoramiento y visibilidad que ofrece esta nueva edición del programa.

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Sancho ha destacado que Altea Emprende “forma parte de Emprende UMH, un programa impulsado por la Universidad Miguel Hernández y gestionado por su Parque Científico con el objetivo de fomentar el emprendimiento y el crecimiento empresarial en distintos municipios de la provincia de Alicante” y ha apostillado que a través de esta red de colaboración con ayuntamientos e instituciones públicas, “la UMH busca impulsar proyectos innovadores capaces de generar riqueza, empleo y bienestar social en el territorio”.