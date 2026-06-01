Benidorm pone a punto sus playas con el despliegue de más de 200 personas para afrontar la temporada alta
El refuerzo estival amplía los servicios de socorrismo, limpieza, accesibilidad, biblioplayas y plataformas flotantes hasta finales de septiembre
Las playas de Benidorm han activado desde este 1 de junio su dispositivo especial de verano con un amplio refuerzo de personal y servicios para atender el incremento de visitantes que se registra durante la temporada alta. Más de 200 trabajadores participarán hasta el próximo 30 de septiembre en el operativo desplegado en los arenales de Levante, Poniente y Mal Pas, así como en las calas de l’Almadrava y Ti Ximo.
El refuerzo afecta a áreas clave como el salvamento y socorrismo, la limpieza, las playas accesibles, las biblioplayas y las plataformas flotantes, con el objetivo de mantener los estándares de calidad y seguridad en uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad.
Horarios de socorrismo y puntos accesibles
Uno de los servicios que amplía su funcionamiento es el de socorrismo. Durante junio estará operativo entre las 10:00 y las 19:00 horas, mientras que de julio a septiembre extenderá su horario desde las 9:00 hasta las 20:00 horas. El dispositivo diario estará integrado por 44 profesionales distribuidos a lo largo de todo el litoral, entre socorristas, personal sanitario, coordinadores, efectivos de ambulancia y equipos de rescate marítimo.
También se reforzarán las playas accesibles, destinadas a facilitar el baño a personas con movilidad reducida. Los puntos habilitados en Levante, Parque de Elche y La Cala ampliarán su horario de atención de 09:30 a 18:30 horas y contarán con personal especializado para prestar asistencia a los usuarios.
Más limpieza
La limpieza de los arenales experimentará igualmente un incremento de medios humanos y materiales. El operativo contará con al menos 24 trabajadores repartidos entre turnos diurnos y nocturnos, complementados por maquinaria específica para el cribado y acondicionamiento de la arena. A ello se sumará la embarcación pelícano, encargada de la recogida de residuos desde el mar durante los meses de mayor afluencia.
Entre las propuestas dirigidas al ocio y el tiempo libre destaca la puesta en marcha de las tres biblioplayas de la ciudad. A la instalación ya operativa en Levante se incorporan desde junio las dos ubicadas en Poniente, que abrirán de martes a domingo en horario de 11:00 a 16:00 horas.
Asimismo, entre el 15 de junio y el 1 de septiembre volverán a funcionar las plataformas flotantes gratuitas instaladas frente a las playas de Levante y Poniente. Estas estructuras recreativas estarán disponibles diariamente entre las 11:00 y las 19:00 horas.
El alcalde, Toni Pérez, ha señalado que Benidorm mantiene servicios activos en sus playas durante todo el año, aunque adaptados a la demanda de cada periodo. Según ha destacado, la llegada del verano obliga a incrementar notablemente los recursos humanos para garantizar la seguridad, la limpieza y la atención a los miles de usuarios que utilizan diariamente el litoral benidormense.
Suscríbete para seguir leyendo
- Terra Mítica reabre sus puertas con más de 30 atracciones y espectáculos para toda la familia
- El refugio de Alaska y Mario en Benidorm: el rastro donde posan como “antigüedades a la venta”
- La Vila estrena acceso directo al Hospital Marina Baixa con una inversión de 3,1 millones
- Aqualandia pone rumbo a la aventura el próximo sábado 23 de mayo
- Absuelto el concejal de Compromís de Altea que dimitió tras ser detenido por malos tratos
- La ruta de senderismo más completa de Alicante para hacer en familia: fácil, con vistas al mar y con un faro visitable
- Un géiser inesperado convierte Pont de Montcau en el “Aquapark” de Altea
- El joven marroquí detenido en Altea por no saber explicar su dirección logra un permiso provisional de residencia y trabajo