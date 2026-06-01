Diego Zaragozí anuncia su intención de repetir como candidato de Compromís en Altea para 2027

El alcalde de Altea, Diego Zaragozí Llorens, será de nuevo el candidato de Compromís en las próximas elecciones municipales de 2027.

En una nota de prensa de Compromís per Altea emitida este lunes, se informa que dicha agrupación política celebró este pasado viernes 28 de mayo una asamblea abierta bajo el lema “2027: la hora del pueblo”, un encuentro participativo que reunió a militantes, simpatizantes y vecinos “con el objetivo de reflexionar sobre la situación actual del municipio y los retos de futuro cuando resta un año para la próxima cita con las urnas”.

Durante el acto, celebrado en la sede de la formación valencianista, se realizó un balance de la gestión desarrollada durante los últimos años al frente del Ayuntamiento, al tiempo que se expusieron “las principales líneas de trabajo y proyectos que marcarán el futuro de la localidad”. En el comunicado se indica que la jornada “transcurrió en un ambiente cercano y participativo, con una notable asistencia y una clara muestra de confianza en el proyecto político de Compromís”.

El momento más destacado de la asamblea llegó cuando el actual alcalde de Altea, Diego Zaragozí Llorens, anunció públicamente su voluntad de volver a encabezar la candidatura de Compromís en las elecciones municipales de 2027. “La propuesta fue recibida con un amplio respaldo por parte de la militancia y de las personas asistentes”, señalan en la nota.

Coincidiendo con la fecha de la convocatoria, Zaragozí recordó que precisamente se cumplían “tres años desde que asumí la Alcaldía tras las elecciones municipales celebradas el 28 de mayo de 2023”. El alcalde aprovechó la efeméride para agradecer la confianza depositada en él y en su equipo de gobierno, así como para reafirmar su compromiso con el municipio.

Durante su intervención, defendió la necesidad de seguir trabajando “con responsabilidad, proximidad y estima por el pueblo” y subrayó la importancia de mantener un proyecto político “estable, cohesionado y con capacidad para continuar mejorando Altea desde la experiencia y la participación ciudadana”.

Desde Compromís per Altea han valorado “muy positivamente” la respuesta obtenida en esta convocatoria abierta y han destacado “la unidad con la que la formación afronta el nuevo ciclo político”. El encuentro concluyó con un vino de honor que permitió prolongar las conversaciones entre asistentes en un ambiente distendido.

A la derecha, Diego Zaragozí durante la asamblea abierta de Compromis per Altea / INFORMACIÓN

Tres años al frente de la Alcaldía

La trayectoria de Diego Zaragozí al frente del Ayuntamiento comenzó oficialmente el 17 de junio de 2023, cuando fue investido alcalde durante el pleno de constitución de la nueva Corporación Municipal celebrado en el Centro Social de Altea ante más de 250 personas.

A sus 55 años, el líder de Compromís per Altea se convirtió entonces en el segundo alcalde valencianista de la historia reciente del municipio, tomando el relevo de Jaume Llinares, a quien definió durante su discurso de investidura como “mi gran amigo y maestro”, tras haber compartido con él ocho años de trabajo en el gobierno local.

En aquella sesión de investidura, Zaragozí recibió el apoyo de los nueve concejales de Compromís y de los tres representantes del PSPV-PSOE, fruto del acuerdo de gobierno alcanzado entre ambas formaciones. La coalición sumó una mayoría absoluta de doce ediles en una corporación integrada por veintiún concejales.

Uno de los momentos más emotivos de aquella jornada se produjo tras su proclamación como alcalde, cuando prometió ejercer el cargo sin realizar “nada voluntariamente que pueda hacer que se avergüencen mi padre, mi madre, mis hermanos, mi mujer, mis hijos y mis amigos”. Un compromiso personal que acompañó a su promesa institucional de trabajar por el bienestar de Altea.

Asimismo, reivindicó el legado de los representantes del Bloc, del Partit Valencià Nacionalista y de Compromís que desde 1987 habían dado voz al valencianismo político en el Ayuntamiento, y agradeció la confianza de los 3.310 ciudadanos que respaldaron la candidatura valencianista en las elecciones municipales de 2023.

Un pacto para garantizar la estabilidad

La llegada de Zaragozí a la Alcaldía fue posible gracias al acuerdo suscrito entre Compromís y PSPV-PSOE, una alianza que dio continuidad a la colaboración iniciada en anteriores legislaturas y que permitió conformar un gobierno estable con mayoría absoluta.

El pacto, conocido popularmente como el “Pacte del Bol”, fue presentado públicamente pocos días antes de la investidura junto a la escultura L’abraç, del artista Pepe Azorín, una obra simbólica que representaba el espíritu de entendimiento entre ambas formaciones.

Desde el inicio de la legislatura, Zaragozí ha defendido la necesidad de un gobierno cohesionado y centrado en una hoja de ruta común orientada a mejorar la calidad de vida de los alteanos. Una filosofía que, según destacó durante la reciente asamblea de Compromís, continúa siendo la base sobre la que pretende construir su proyecto político de cara a 2027.

Con el respaldo mostrado por la militancia y la ciudadanía durante el encuentro “2027: la hora del pueblo”, Diego Zaragozí inicia así el camino hacia una posible reelección con el objetivo de consolidar el proyecto valencianista al frente del Ayuntamiento de Altea y prolongar una etapa política que comenzó hace ahora tres años.

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Cabe recordar que en las pasadas elecciones municipales el 62,93 por ciento de los alteanos (8.802 de 13.986 ciudadanos) llamados a las urnas depositaron su voto dando como resultado que nueve concejales fuesen de Compromís con 3.310 votos, 8 del PP (2.975 votos), 3 del PSOE (1.455 votos), y 1 de VOX (562 votos). De los otros dos partidos que se presentaron, Podem-EU recibió 273 votos, y Alianza por el Comercio y la Vivienda obtuvo 29 votos.