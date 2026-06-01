El Hospital de La Vila y Atención Primaria incorporan 29 residentes que no aliviarán el colapso de la atención sanitaria del verano

El Departamento de Salud Marina Baixa incorporará en las próximas semanas a 29 nuevos residentes de Medicina, Enfermería y Psicología tras cubrir el 100% de las plazas de formación sanitaria especializada ofertadas para 2026. Los profesionales en formación desarrollarán su residencia tanto en el Hospital de La Vila como en los centros de salud del área. Sin embargo, el sindicato médico CESM considera que este ingreso no supondrá una solución a los problemas de falta de personal y saturación asistencial que, según denuncia, volverán a agravarse durante la campaña estival.

El Departamento de Salud Marina Baixa ha cubierto la totalidad de las plazas ofertadas para la Formación Sanitaria Especializada (FSE) de la convocatoria de 2026. Según ha informado el propio departamento, serán 29 los residentes que se incorporarán en las próximas semanas al Hospital Marina Baixa y a los centros de Atención Primaria de la comarca para completar su formación en distintas especialidades de Medicina, Enfermería y Psicología.

En el ámbito de la formación médica se han adjudicado plazas en Anestesiología y Reanimación, Cirugía General y del Aparato Digestivo, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Medicina Intensiva, Reumatología y Pediatría. Además, se han cubierto dos plazas en Medicina Interna, dos en Obstetricia y Ginecología, dos en Psiquiatría y ocho en Medicina Familiar y Comunitaria, una de las especialidades con mayor peso dentro de la convocatoria.

“Obra de mano barata”

El sindicato médico CESM, sin embargo, se ha mostrado totalmente escéptico ante la noticia de esta contratación que se produce todos los años y que tildan de “obra de mano barata” que no soluciona nada. Según la central, el verano que viene volverá a traer la congestión de los servicios en el centro hospitalario.

Desde el CESM reinciden en el problema estructural que tiene el hospital, tanto de espacio como de falta de personal y que no resolverá la presencia de los residentes, “ni para la asistencia a los enfermos ni para la carga de trabajo médico; el problema de saturación en verano va a ser el mismo y seguirá el colapso”, advierten.

No obstante, los médicos valoran la adhesión progresiva de especialidades en el centro que responde a su designación como hospital universitario. Hace una década sólo existían cinco departamentos: UCI. Medicina Interna, Medicina Familiar, Traumatología y Cirugía. En los últimos tiempos se han añadido los de Pediatría, Reumatología, Psiquiatría, Anestesia y Digestivo.

Cierre de Traumatología

A la situación de carencias del hospital hay que añadir que se vuelve a clausurar la planta de Traumatología de cara a la temporada estival, con la derivación de personal de Enfermería y Técnicos en Cuidados Auxiliares en Enfermería (TCAE) a otros servicios que están en mínimos durante esos meses. Esta reestructuración será este año más breve según asegura el sindicato, ya que la planta sólo cerrará dos meses en vez de los cuatro que se establecían durante los pasados años.

Oferta formativa

En cuanto a la oferta formativa anunciada por gerencia también se han completado las dos plazas disponibles de Psicología Clínica. En cuanto a Enfermería Especializada, se han cubierto las plazas de Enfermería Pediátrica, dos de Salud Mental, dos de Enfermería Obstétrico-Ginecológica y otras dos de Enfermería Familiar y Comunitaria, según información aportada por el departamento.

Mientras tanto la gerente del Departamento de Salud Marina Baixa, Beatriz Massa, ha valorado positivamente estos resultados y ha destacado que la cobertura total de las plazas ofertadas refleja la confianza que los futuros especialistas depositan en el departamento tanto por la calidad asistencial como por la labor docente que desarrollan sus profesionales.

Los nuevos especialistas iniciarán próximamente una etapa formativa que combinará actividad asistencial, investigación y atención directa a los pacientes. La gerencia valora esta incorporación como un refuerzo a la actividad de los distintos servicios sanitarios al tiempo que contribuye a la actualización científica y al relevo generacional dentro de la sanidad pública.

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Desde el Departamento de Salud Marina Baixa destacan que esta cobertura total de plazas se enmarca en una trayectoria de consolidación de su actividad docente durante los últimos años, tanto en el ámbito hospitalario como en Atención Primaria y salud comunitaria.