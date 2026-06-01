El profesorado de Benidorm condena las agresiones a docentes en València y reclama una investigación exhaustiva

La Asamblea de Profesorado de Benidorm ha hecho público un manifiesto de apoyo a la comunidad educativa valenciana tras los incidentes registrados este jueves durante la jornada de huelga y movilizaciones en defensa de la enseñanza pública en València, donde una docente resultó herida en una actuación policial que se encuentra bajo investigación.

En el texto, los docentes de Benidorm expresan su "profunda preocupación, indignación y solidaridad" por unos hechos que han generado una fuerte conmoción en el ámbito educativo valenciano. El colectivo considera especialmente grave que se produjeran episodios de violencia en el contexto de una protesta convocada para reivindicar mejoras en la educación pública y las condiciones del profesorado.

Imágenes dolorosas y preocupantes

El manifiesto subraya que la escuela pública se fundamenta en valores como el diálogo, el respeto, la convivencia y la resolución pacífica de los conflictos. En este sentido, los firmantes recuerdan que el profesorado trabaja diariamente en las aulas para transmitir principios democráticos, derechos humanos y cultura de paz, por lo que las imágenes difundidas de los enfrentamientos resultan "especialmente dolorosas y preocupantes".

Además, el profesorado de Benidorm advierte de que la tensión vivida durante la movilización no puede desviar la atención del fondo del conflicto que ha motivado las protestas. Los docentes insisten en la necesidad de abrir espacios de negociación que permitan abordar las reivindicaciones planteadas por la comunidad educativa y encontrar soluciones consensuadas para los retos que afronta la enseñanza pública valenciana.

La asamblea considera que la respuesta a las demandas del sector debe producirse desde el diálogo institucional y la escucha activa de los profesionales que trabajan en los centros educativos. En este sentido, sostiene que garantizar un clima de respeto en el ejercicio de los derechos fundamentales resulta imprescindible para favorecer un debate constructivo sobre el futuro del sistema educativo y las condiciones en las que se desarrolla la labor docente.

Depurar responsabilidades

Los docentes trasladan su apoyo a la profesora herida, a su familia y al conjunto de profesionales que participan estos días en las movilizaciones convocadas en el marco del conflicto educativo. Asimismo, defienden que ningún trabajador de la enseñanza debe sufrir daños físicos o intimidaciones mientras ejerce su derecho a manifestarse de forma pacífica.

La Asamblea de Profesorado de Benidorm rechaza cualquier forma de violencia y reclama que los hechos sean esclarecidos con "rigor, transparencia y garantías", con el fin de depurar posibles responsabilidades y preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

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El documento concluye vinculando la defensa de la educación pública con la protección de los derechos democráticos y la dignidad profesional del profesorado. Desde Benidorm, los firmantes trasladan su solidaridad a toda la comunidad educativa valenciana y reivindican una enseñanza pública "digna, democrática y libre de violencia".