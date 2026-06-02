Cerca de 2.000 personas forman una cadena humana de 600 metros en Altea para defender la educación pública

La comunidad educativa de Altea volvió a demostrar este martes su capacidad de movilización. Cerca de 2.000 personas han participado durante la tarde en una gran cadena humana de unos 600 metros de longitud que recorrió el paseo marítimo entre la Plaça d’Europa y la calle Sant Pere para mostrar su apoyo a la huelga educativa que mantienen los docentes valencianos y reivindicar una educación pública de calidad.

La acción reunió a profesorado, alumnado, madres, padres, abuelos y familiares de los centros educativos públicos alteanos, además de representantes de otros colegios e institutos de la Marina Baixa, en una imagen de unidad que se prolongó hasta las 19 horas tras la lectura de varios manifiestos a las 18 horas en el paseo marítimo de El Bol.

La cadena, organizada principalmente por las asociaciones de familias del alumnado (AFA y AMPA), convirtió el litoral alteano en un símbolo de apoyo a las reivindicaciones del sector educativo valenciano.

Toda la comunidad educativa de Altea sale a la calle

La convocatoria contó con una destacada participación de los dos institutos públicos de la localidad, el IES Altaia y el IES Bellaguarda, así como de los cinco colegios públicos del municipio: Les Rotes, Blanquinal, Garganes, L'Olla y Altea la Vella. A ellos se sumaron familias y docentes de otros centros educativos de la comarca, ampliando el alcance de una protesta que los participantes consideran representativa de los problemas que afectan al conjunto de la educación pública valenciana.

La organización distribuyó a los asistentes por centros educativos a lo largo del paseo marítimo para dar forma a una cadena continua que posteriormente fue grabada desde el aire mediante un dron para difundir la acción reivindicativa.

“Educar es cuidar”

Durante la lectura de los manifiestos, los organizadores destacaron el papel fundamental que desempeñan las familias en el sostenimiento del sistema educativo y agradecieron la implicación de toda la red social que acompaña el crecimiento de niños y jóvenes. Los portavoces señalaron que la cadena humana simbolizaba precisamente “esa red de apoyo formada por docentes, alumnado, familias, vecinos y comunidad educativa en general”.

“Sin todas y todos, educar no es posible”, fue una de las ideas centrales transmitidas durante el acto, en el que también se reivindicó una educación pública, de calidad y en valenciano. Los participantes alertaron sobre problemas como el exceso de burocracia, la falta de recursos, las deficiencias en infraestructuras y la masificación de las aulas, factores que, según denunciaron, están deteriorando progresivamente la calidad educativa.

Lectura del manifiesto en defensa de la enseñanza pública celebrado en el paseo maritimo de El Bol de Altea / Anna Medina Sevila

Veintidós días de huelga y pocas respuestas

Los representantes del profesorado recordaron que la huelga educativa alcanza ya los 22 días de duración y lamentaron la falta de avances en las negociaciones con la Conselleria de Educación.

Según explicaron durante la concentración, las reuniones mantenidas hasta ahora “no han servido para plantear mejoras sustanciales en cuestiones consideradas prioritarias por los docentes”. Por ello, reclamaron una negociación efectiva “que permita afrontar el próximo curso con unas condiciones laborales y educativas más adecuadas”.

Entre sus principales demandas figuran “la reducción de ratios, el incremento de plantillas estables, una atención más personalizada al alumnado y el desarrollo de una inclusión educativa real que garantice que ningún estudiante quede atrás”.

Aulas masificadas y temperaturas extremas

Otro de los aspectos denunciados durante la movilización fue la situación de muchas infraestructuras educativas. Uno de los docentes participantes explicó que durante la mañana se habían alcanzado “más de 28 grados en un aula con alrededor de 25 alumnos”, una situación que consideran incompatible con un entorno adecuado para la enseñanza y el aprendizaje. Por este motivo, reclamaron inversiones urgentes “para climatizar los centros educativos y mejorar unas instalaciones” que, según afirman, “no siempre reúnen las c

La musica de la xirimita y el tabalet amenizaron la cadena humana en Altea reivinndicando la enseñanza pública / Diego Coello Calvo

Contra el cierre de grupos y la privatización

Los manifestantes también expresaron su rechazo al cierre de unidades educativas y a la reducción de grupos en determinados niveles, así como a las políticas que, a su juicio, “favorecen la privatización de parte de la oferta educativa”.

Especial preocupación mostraron por la situación de la Formación Profesional y por aquellas medidas que consideran generadoras de desigualdades entre el alumnado. Los participantes defendieron que la educación pública “debe seguir siendo una herramienta de cohesión social y de igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, independientemente de su origen o circunstancias personales”.

"El hilo invisible", el cuento que emocionó a familias y alumnado

Uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó con la lectura de El fil invisible (El hilo invisible), un cuento-manifiesto escrito por Alba González Monzó, madre y profesora de la escuela pública, que fue preparado especialmente para explicar a los más pequeños el significado de la movilización.

El relato describe una escuela en la que cada gesto educativo genera un “hilo invisible” que une a las personas: cuando una maestra ayuda a leer una palabra difícil, cuando un profesor escucha una preocupación o cuando un alumno aprende a pensar y a convivir.

La narración denuncia cómo esos hilos se debilitan cuando faltan recursos, aumentan las ratios o no se presta suficiente apoyo al alumnado que más lo necesita.

El cuento explica que la huelga nace precisamente “del compromiso de los docentes con la enseñanza” y de su voluntad de “evitar que ningún niño o niña se sienta invisible dentro del sistema educativo”.

La lectura concluyó con una imagen que encajaba perfectamente con la cadena humana formada minutos después: “Nadie aprende solo. Nadie educa solo”. Un mensaje que invitaba a los asistentes a darse la mano para reconstruir simbólicamente ese “hilo invisible” que une a toda la comunidad educativa.

Otro tramo de la cadena humana celebrada en Altea reivindicando la enseñanza pública / Diego Coello Calvo

Una imagen de unidad en defensa de la escuela pública

La jornada finalizó con centenares de personas unidas a lo largo de todo el paseo marítimo en una imagen que los organizadores calificaron de histórica por la elevada participación registrada.

La masiva presencia de docentes, alumnado y familias de los centros educativos de Altea, junto al apoyo recibido desde otros municipios de la Marina Baixa, evidenció el amplio respaldo social a unas reivindicaciones centradas en la defensa de una educación pública, inclusiva, digna, de calidad y en valenciano.

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Con las manos entrelazadas formando una cadena de 600 metros frente al mar, la comunidad educativa quiso trasladar un mensaje claro: la escuela pública sigue contando con una sólida red de apoyo dispuesta a movilizarse para garantizar su futuro.