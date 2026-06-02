El Festival de Cine de l’Alfàs reivindica en Casa Mediterráneo el papel de los certámenes como impulsores del turismo cultural

El Festival de Cine de l’Alfàs del Pi será protagonista el próximo 8 de junio en Casa Mediterráneo, en Alicante, durante una jornada dedicada a analizar la contribución de los festivales cinematográficos al desarrollo turístico y cultural de los territorios. Bajo el título ‘Los Festivales como motor turístico’, el encuentro reunirá a representantes de tres de los certámenes más destacados de la provincia para reflexionar sobre el impacto que estas citas tienen en la promoción de los destinos y en la generación de actividad económica.

La iniciativa forma parte de la programación cultural de Casa Mediterráneo y servirá para dar prestigio a la trayectoria del Festival de Cine y Cortometrajes de l’Alfàs del Pi, que este año alcanza su 38 edición convertido en una de las citas cinematográficas más consolidadas del panorama nacional.

El alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques, ha destacado la importancia de participar en este foro, concebido como un espacio de reflexión sobre el papel estratégico que desempeñan los festivales de cine en la proyección cultural de los municipios. En este sentido, ha subrayado que el certamen alfasino ha sido durante casi cuatro décadas uno de los principales activos turísticos de la localidad, contribuyendo a reforzar su imagen como destino cultural y atrayendo a miles de visitantes cada verano.

Participantes

La jornada comenzará a las 10:00 horas con la recepción de los asistentes y continuará con una mesa redonda en la que participarán Luis Larrodera, director del Festival de Cine de l’Alfàs del Pi; Alejandro Cano, director del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche; y Vicente Seva, director del Festival de Cine de Alicante. El acto concluirá con la intervención del presidente de la Diputación de Alicante, Antonio Pérez.

Arques ha resaltado además que encuentros de este tipo permiten reconocer el trabajo realizado por festivales que han sabido adaptarse a los cambios del sector sin perder relevancia. Según valora, estos certámenes no solo apoyan a la industria audiovisual, sino que funcionan como auténticos escaparates para promocionar los municipios y fortalecer una oferta cultural de calidad en toda la provincia.

Próximo festival de l´Alfàs

Mientras tanto, l’Alfàs del Pi ultima los preparativos de una nueva edición de su festival, que se celebrará del 4 al 12 de julio bajo la dirección de Luis Larrodera. Considerado uno de los festivales de cortometrajes más veteranos y prestigiosos de España, el certamen mantiene su apuesta por la promoción de nuevos talentos y el apoyo a la creación audiovisual.

Entre las novedades y atractivos de esta edición destaca una dotación económica de 9.500 euros destinada al Certamen Nacional de Cortometrajes. El primer premio estará dotado con 4.000 euros y el Faro de Plata, mientras que el segundo y tercer galardón recibirán 2.000 y 1.000 euros, respectivamente. También se reconocerá al Mejor Cortometraje Valenciano, al Mejor Cortometraje de Animación y al Mejor Corto Dirigido por Mujeres.

Además, el festival conservará su condición de certamen preseleccionador para los Premios Goya en la categoría de Mejor Cortometraje Nacional de Ficción, un reconocimiento que refuerza su prestigio dentro del sector audiovisual español.

Noticias relacionadas

A la programación competitiva se sumará una amplia agenda de actividades paralelas que incluirá exposiciones, conciertos, debates, presentaciones literarias, encuentros con profesionales del cine y clases magistrales. Una oferta cultural que volverá a convertir l’Alfàs del Pi en uno de los grandes puntos de encuentro del cine español durante el verano.