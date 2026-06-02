Cuánto queda para terminar la zona juvenil de la Sèquia Mare: nuevos senderos y un vallado perimetral completarán el espacio

Vallado perimetral del albergue juvenil y de las zonas de acampada y multiaventura del Parque de la Séquia Mare serían las dos actuaciones que permiten culminar la configuración de estos nuevos espacios de ocio dirigidos especialmente a la población joven. El Ayuntamiento ha aprobado para ello la adjudicación de los trabajos por un importe de 241.593,47 euros y que cuenta con financiación europea a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Acciona Medio Ambiente será la empresa encargada de llevar esta actuación a cabo y representaría la última intervención previa a la entrada en funcionamiento de las instalaciones, según ha asegurado el alcalde Toni Pérez.

El nuevo cerramiento permitirá que el albergue juvenil y la zona de acampada operen de manera independiente del resto del parque, garantizando la compatibilidad entre las distintas actividades que se desarrollan en este gran espacio verde integrado en la trama urbana de la ciudad.

Tres meses

La actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Verde Benidorm’, concretamente de la actuación número 11, incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea. El plazo previsto para la ejecución de las obras es de tres meses.

El proyecto contempla un vallado resistente y funcional, diseñado para integrarse en el entorno natural y proporcionar al mismo tiempo privacidad a los usuarios del albergue y de la zona de acampada. Además, incluye la creación de nuevos senderos que mejorarán la conexión entre estas áreas y el resto del parque.

Unido al agua

Paralelamente, el Ayuntamiento continúa avanzando en otros proyectos vinculados a la Séquia Mare. Entre ellos destaca el futuro Centro de Interpretación, presentado el pasado mes de abril, que ofrecerá un recorrido por la estrecha relación histórica de Benidorm con el agua mediante espacios interactivos y adaptables. Asimismo, se están ultimando las dotaciones y el mobiliario del albergue juvenil.

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Toni Pérez ha subrayado que las infraestructuras y servicios desarrollados en la Séquia Mare han convertido este enclave en un referente ambiental, cultural, deportivo, turístico y de ocio saludable. El alcalde ha destacado además la transformación experimentada por este espacio durante la última década, pasando de ser una zona degradada a convertirse en un gran parque urbano dotado de amplias zonas verdes, skate park, áreas biosaludables, albergue juvenil, centro de interpretación y espacios para la acampada y las actividades multiaventura.