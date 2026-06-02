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Socorrismo, puntos accesibles y limpieza: las playas de La Vila se preparan para el verano

El dispositivo arrancará el 6 de junio con 25 socorristas y se prolongará hasta finales de septiembre

Las playas de La Vila se preparan para el verano con la suma de los diversos servicios.

Las playas de La Vila se preparan para el verano con la suma de los diversos servicios. / INFORMACIÓN

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Amaya Marín

La Vila Joiosa ultima los preparativos para la temporada de verano con un amplio dispositivo de servicios que incluye socorrismo, accesibilidad, limpieza y seguridad en sus playas. El ente gestor de playas ha mantenido una reunión de coordinación para revisar las actuaciones previstas durante los próximos meses.

Uno de los servicios más destacados es el de socorrismo, que comenzará el próximo 6 de junio con una plantilla formada por 25 socorristas, un vehículo de intervención rápida y una moto acuática de rescate. El dispositivo permanecerá operativo hasta el 30 de septiembre con diferentes horarios según la época del verano.

Horarios de socorrismo

Los fines de semana del 6 al 14 de junio funcionará de 11:00 a 19:00 horas; del 15 al 30 de junio estará activo todos los días en ese mismo horario; y durante los meses de mayor afluencia, del 1 de julio al 31 de agosto, el servicio se ampliará de 10:30 a 19:30 horas. Del 1 al 15 de septiembre volverá a prestarse de 11:00 a 19:00 horas todos los días, mientras que del 16 al 30 de septiembre estará disponible únicamente los fines de semana con la misma franja horaria.

La playa Centro contará además con una zona accesible abierta entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, en horario de 10:00 a 17:00 horas. Asimismo, durante los meses de julio y agosto, la Concejalía de Servicios Sociales ofrecerá un servicio gratuito de transporte para facilitar el acceso a la playa a las personas con movilidad reducida.

Limpieza y banderas azules

En cuanto al mantenimiento del litoral, el Ayuntamiento reforzará la limpieza de las playas aumentando la brigada de cuatro a once operarios en total.

Por su parte, la Policía Local pondrá en marcha un dispositivo especial de vigilancia que permanecerá activo durante toda la temporada estival para reforzar la seguridad en las playas del municipio.

Noticias relacionadas

El alcalde, Marcos Zaragoza, ha destacado el esfuerzo que se ha traducido en la renovación de las seis banderas azules obtenidas por las playas Centro, Varadero, Paradís, Bol Nou, El Torres y La Caleta, a las que se suman los reconocimientos de los senderos azules de la Colada de la Costa y la Volta al Cantal.

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