Altea activa el operativo de socorrismo para un verano que prevé récord de visitantes

Las playas de Altea ya cuentan desde el pasado lunes día 1 con el servicio de socorrismo y salvamento que velará por la seguridad de bañistas y visitantes durante toda la temporada estival. El dispositivo, gestionado por la empresa Servitur Salvament, permanecerá operativo hasta el próximo 30 de septiembre en horario de 11:00 a 19:00 horas, “coincidiendo con los meses de mayor afluencia turística en el municipio”, según ha desvelado la concejala de Playas Aurora Serrat este miércoles.

La puesta en marcha del servicio marca el inicio de la campaña de verano en el litoral alteano, donde cada año miles de residentes y turistas disfrutan de playas como Cap Blanc, La Roda, El Bol, L'Espigó, Cap Negret, L’Olla o Mascarat. El operativo se enmarca “dentro de un amplio dispositivo municipal que durante los últimos meses ha trabajado en la adecuación, mantenimiento y mejora de las infraestructuras costeras”, ha indicado la edil.

Aurora Serrat, el técnico municipal José Sellés y el coordinador de Servitur Salvament, Abraham Quevedo, dieron el lunes la bienvenida al equipo de socorristas encargado de prestar el servicio durante los próximos cuatro meses. Durante el encuentro, los responsables municipales conocieron la organización del dispositivo y trasladaron al personal sus mejores deseos para una temporada que se espera especialmente intensa en cuanto a visitantes.

La edil ha destacado, además, el esfuerzo realizado por la Empresa Pública de Desarrollo Municipal para que las playas “lleguen al verano en óptimas condiciones. Entre las actuaciones ejecutadas figuran la instalación de pasarelas, casetas de socorrismo, plataformas accesibles, porches de sombra y aseos adaptados, además de la colocación de nuevas papeleras destinadas tanto a residuos como a recogida selectiva”.

Cuatro puntos de baño adaptado

Serrat ha indicado que uno de los aspectos más destacados de la campaña “es la continuidad de las mejoras en accesibilidad implantadas durante los últimos años” y ha explicado que los puntos de playa accesible “permanecen ubicados en Cap Blanc, La Roda, El Bol y L'Espigó, permitiendo el acceso al baño de personas con movilidad reducida y usuarios con necesidades específicas”.

La accesibilidad “se ha convertido en una de las prioridades del Ayuntamiento desde la adjudicación, en 2024, del nuevo contrato de socorrismo, asistencia sanitaria y atención a personas con diversidad funcional”, ha afirmado la concejala de Playas. Al respecto, ha recordado que aquel contrato “incorporó importantes novedades, como la inclusión de la playa de El Bol dentro del servicio permanente de vigilancia y la creación de nuevos espacios adaptados, suponiendo un incremento significativo de la inversión municipal destinada a la seguridad y atención en el litoral”.

De hecho, en 2025 ya se puso en funcionamiento un nuevo punto accesible en El Bol, junto con una nueva caseta de socorrismo y un aseo adaptado en la zona de L'Espigó, mejoras que ahora se consolidan dentro del dispositivo de 2026.

Mantenimiento integral del litoral

Aurora Serrat ha manifestado que los trabajos previos al inicio de la temporada “también han incluido actuaciones de mantenimiento en las tarimas de las playas urbanas, la mejora de distintos espacios del frente marítimo y la renovación de elementos del mobiliario urbano”.

Entre las intervenciones más visibles “destacan las realizadas en el paseo del Bol y la renovación de la pintura del voladizo del paseo Sant Pere. Asimismo, se han instalado nuevas papeleras en este último enclave y se han llevado a cabo tareas de nivelación, limpieza y acondicionamiento general de las playas antes del inicio de la campaña estival”, ha apostillado.

Aunque muchas de estas actuaciones “pasan desapercibidas para los usuarios, desde el Ayuntamiento hemos de informar que suponen meses de planificación y coordinación entre los distintos departamentos implicados para garantizar la calidad de los servicios públicos y el buen estado del litoral”, ha aseverado Serrat.

Grupo de socorristas que vigilarán las playas de Altea este verano. En el centro, la concejala de Playas Aurora Serrat / Gabinete de prensa Ayuntamiento de Altea

Un servicio clave para la seguridad

Aurora Serrat ha declarado que con la activación del operativo hasta finales de septiembre, “Altea afronta una nueva temporada alta con el objetivo de mantener la seguridad, la accesibilidad y la calidad de unos espacios que constituyen uno de los principales atractivos turísticos y medioambientales del municipio”.

Asimismo, ha expresado que el servicio de socorrismo “constituye uno de los pilares fundamentales de la gestión de playas durante el verano. Además de la vigilancia preventiva, los socorristas atienden incidencias sanitarias, rescates acuáticos, primeros auxilios, apoyo a personas con movilidad reducida e información sobre el estado del mar y las condiciones de baño”.

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Por último ha asegurado que la experiencia de otros municipios del litoral valenciano “demuestra la importancia de estos dispositivos: cada verano se realizan cientos de asistencias relacionadas con heridas leves, golpes de calor, picaduras de medusas, cortes producidos por rocas o erizos, así como intervenciones acuáticas y rescates”. Y ha añadido que en la Comunitat Valenciana, “la tendencia de los últimos años ha sido reforzar los recursos destinados al salvamento, ampliar la cobertura temporal y mejorar la accesibilidad de las playas, especialmente en los municipios con una elevada presión turística durante los meses de verano”.