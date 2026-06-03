El Altea Blues Festival crece y llenará de música todo el mes de junio

La música blues volverá a ser protagonista en Altea durante todo el mes de junio. La VIII edición del Altea Blues Festival comenzará este próximo viernes y presenta una importante novedad: amplía su programación a cuatro conciertos, uno cada viernes del mes, reforzando así una propuesta cultural que se ha consolidado como una referencia para los amantes del género en la comarca.

La concejala de Cultura, Pepa Victoria Pérez, y el coordinador del certamen, Germán Elul, han sido los encargados de presentar una programación que reunirá a destacados nombres del blues nacional y que tendrá como escenario, una vez más, la Plaça de l'Aigua, epicentro de la actividad cultural estival de la localidad.

Un festival en constante crecimiento

La ampliación del ciclo responde “a la creciente demanda del público”, según ha explicado la edil de Cultura, quien ha añadido que el festival “cuenta con una audiencia fiel que año tras año ha respaldado la iniciativa hasta convertirla en una de las citas imprescindibles del calendario musical alteano”.

Pérez ha anunciado que este año “hemos decidido ampliar el ciclo a cuatro conciertos porque los asistentes lo demandaban. Se trata de un público muy fiel que va a poder disfrutar de un mes entero de blues”, y ha destacado el elevado ritmo “de venta de entradas y abonos”.

La responsable municipal ha animado a quienes todavía no conocen el festival a acercarse a cualquiera de las actuaciones. “Estoy convencida de que no les defraudará”, ha afirmado.

Ocho años acercando el blues a Altea

El Altea Blues Festival nació con la vocación de ofrecer un espacio estable para la música blues en la Costa Blanca y de acercar al público artistas nacionales e internacionales vinculados a este género nacido en el sur de Estados Unidos. Desde sus primeras ediciones, el festival ha apostado “por un formato cercano y de calidad, convirtiendo la Plaça de l'Aigua en un punto de encuentro para aficionados llegados de distintos puntos de la provincia”, ha indicado Germán Elul.

La edición de 2025, la séptima del certamen, reunió a artistas como The Howlin' Mequetrefes, Antonio Serrano & Kaele Jiménez y David Giorcelli, consolidando una trayectoria ascendente que ahora alcanza su octava edición con una programación más ambiciosa.

Cartel del VIII Altea Blues Festival / INFORMACIÓN

Cuatro viernes de blues

La programación arrancará este viernes 5 de junio con Chino Swingslide & Totablues.

Germán Elul define la propuesta como “un blues muy auténtico que nos retrotrae a Chicago”. El guitarrista argentino afincado en Barcelona Hernán “Chino” Senra “es una de las figuras más reconocidas del blues estatal. Especialista en guitarra slide y resonadora, ha actuado en numerosos festivales europeos y fue subcampeón del European Blues Challenge representando a España. Junto al armonicista Totablues ofrece una propuesta acústica profundamente arraigada en las raíces del blues y el gospel”, ha explicado el coordinador del festival.

El 12 de junio llegará el turno de Rey Pereia Blues Explosion. El proyecto está liderado por Rey Pereia, “cantante y músico con una amplia trayectoria internacional desarrollada entre Singapur, Francia, Bélgica, Estados Unidos y España. Su repertorio bebe del soul, el rhythm and blues y el blues clásico, géneros que ha cultivado durante décadas sobre los escenarios”, indica Elul.

Del Delta del Mississippi a Barcelona

La tercera cita será el 19 de junio con Blue Chiefs Trio, una formación integrada por reconocidos músicos de la escena blues de Barcelona. Su propuesta combina “el blues tradicional con sonoridades más contemporáneas, recorriendo estilos que van desde el Delta del Mississippi hasta el blues eléctrico de Chicago. Una de sus señas de identidad es la apuesta por composiciones propias, algo especialmente valorado por la organización”, señala Germán.

Un cierre con sello comarcal

Por último, la clausura del festival llegará el viernes 26 de junio con Altea Blues Project, “una formación creada específicamente para reunir a músicos de la comarca en torno al blues”. El concierto contará con la participación especial de la cantante castellonense Barbara Breva, “conocida por su cercanía con el público y su energía sobre el escenario”.

Además, según h a adelantado Germán Elul, la organización prepara “algunas sorpresas” para una velada que servirá para poner “el broche final a una edición que aspira a ser la más exitosa de la historia del festival”.

Entradas y abonos

Por su parte, la concejala de Cultura ha indicado que las entradas ya se encuentran a la venta “a través de la plataforma alteacultural.com y en la Casa de Cultura de Altea. El precio de cada concierto es de 10 euros en venta online y 12 euros en taquilla. Asimismo, los aficionados pueden adquirir un abono para los cuatro conciertos por 28 euros online o 32 euros en venta presencial”.

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Con una programación ampliada y una apuesta decidida por la calidad artística, el Altea Blues Festival afronta su octava edición consolidado como una de las principales referencias del blues en la Comunidad Valenciana.