El AMPA y STEPV respaldan al profesorado del CEIP Sant Roc de Polop y desmienten que el alumnado permaneciera toda la jornada en el patio

La polémica surgida en torno al CEIP Sant Roc de Polop de la Marina durante una jornada de protesta educativa ha generado versiones enfrentadas entre la Conselleria de Educación y la comunidad educativa del centro. Todo se ha derivado por unas declaraciones de la consellera de Educación que recogió INFORMACIÓN que afirmaba haber recibido numerosas quejas de familias preocupadas por situaciones registradas en algunos centros educativos durante las movilizaciones, entre las que citaba al colegio polopino donde una madre habría denunciado que el alumnado fue obligado a permanecer durante toda la jornada en el patio pese a las altas temperaturas.

Carmen Ortí añadía que los conflictos laborales entre adultos no deben perjudicar al alumnado y aseguró que la Conselleria velaría por el derecho de los estudiantes a recibir educación en condiciones adecuadas.

Sin embargo, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del CEIP Sant Roc ha difundido un comunicado en el que ofrece una versión diferente de los hechos. La entidad explica que durante la mañana surgió inquietud entre algunas familias a raíz de determinadas informaciones y manifestaciones realizadas en el entorno del centro, que fueron interpretadas como la posibilidad de que el alumnado permaneciera gran parte de la jornada en el patio.

Combinación de patio y aulas

Tras contactar con la dirección del colegio, el AMPA asegura haber comprobado de primera mano que la actividad lectiva se desarrolló con normalidad, alternando periodos en las aulas y en el patio. Según la asociación, el profesorado adoptó las medidas necesarias para garantizar el bienestar de los alumnos, utilizando espacios de sombra, facilitando la hidratación y permitiendo el acceso a las aulas para la realización de actividades.

La organización de familias subraya además la importancia de disponer de información clara y precisa en situaciones de este tipo y reafirma su compromiso de actuar como canal de comunicación entre las familias y el centro educativo.

Por su parte, el sindicato STEPV ha expresado públicamente su apoyo al claustro del CEIP Sant Roc de Polop. La organización sindical ha señalado que las declaraciones de la consellera, difundidas por distintos medios de comunicación, se basan en la denuncia de una familia que afirmaba que su hijo o hija y el resto del alumnado habían permanecido durante toda la jornada escolar en el patio y bajo el sol.

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El sindicato ha reproducido el comunicado emitido por el AMPA como respuesta a esas acusaciones y considera que este episodio constituye una nueva muestra de lo que califica como un intento de la Conselleria de enfrentar al profesorado con las familias. STEPV defiende la actuación del claustro y sostiene que la versión trasladada por la asociación de madres y padres contradice las acusaciones realizadas sobre el funcionamiento del centro durante la jornada de protesta.